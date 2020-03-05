В Литве отреагировали на кадровые изменения в украинском правительстве
В Украине 4 марта избрали новый состав Кабинета Министров. Так, Рада проголосовала за увольнение Алексея Гончарука с должности премьер-министра, а затем поддержала представление президента Зеленского об избрании его преемника – Дениса Шмыгаля. Кадровые ротации коснулись также большинства министерств: у них появились новые руководители. На это уже реагируют в мире.
Так, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс выразил надежду, что ему удастся продолжить сотрудничество с Вадимом Пристайко уже на его новой должности. Об этом Линкявичюс написал в своем твиттере.
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Спасибо вам, Вадим Пристайко, за дружбу во время пребывания на должности министра иностранных дел Украины, с нетерпением жду продолжения сотрудничества в новом качестве. Поздравляю Дмитрия Кулебу, надеюсь на продолжение укрепления литовско-украинских связей во всех сферах,
– написал он в своем твиттере.
Кто вошел в правительство Дениса Шмыгаля
- вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – Вадим Пристайко;
- вицепремьер, министр по реинтеграции оккупированных территорий – Алексей Резинков;
- вицепремьер, министр по вопросам цифровой трансформации – Михаил Федоров;
- министр финансов – Игорь Уманский;
- министр развития общин и территорий – Алексей Чернышов;
- министр внутренних дел – Арсен Аваков;
- министр здравоохранения – Илья Емец;
- министр спорта – Вадим Гутцайт;
- министр обороны Украины – Андрей Таран;
- министр иностранных дел – Дмитрий Кулеба;
- министр социальной политики – Марина Лазебная;
- министр по делам ветеранов – Сергей Бессараб;
- министр инфраструктуры – Владислав Криклий;
- министр юстиции – Денис Малюська;
- министр Кабинета министров – Олег Немчинов.
Какие министры остаются на своих должностях:
Перешли из правительства Гончарука в "перезапущенный" Кабмин глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Также остались в правительстве, однако поменялись должностями Вадим Пристайко, который в Кабмине Гончарука был главой МИД, и Дмитрий Кулеба, который был вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции.