В Литве отреагировали на кадровые изменения в украинском правительстве

В Украине 4 марта избрали новый состав Кабинета Министров. Так, Рада проголосовала за увольнение Алексея Гончарука с должности премьер-министра, а затем поддержала представление президента Зеленского об избрании его преемника – Дениса Шмыгаля. Кадровые ротации коснулись также большинства министерств: у них появились новые руководители. На это уже реагируют в мире.

Так, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс выразил надежду, что ему удастся продолжить сотрудничество с Вадимом Пристайко уже на его новой должности. Об этом Линкявичюс написал в своем твиттере.

К теме: Дмитрия Кулебу назначили главой МИД Украины

Спасибо вам, Вадим Пристайко, за дружбу во время пребывания на должности министра иностранных дел Украины, с нетерпением жду продолжения сотрудничества в новом качестве. Поздравляю Дмитрия Кулебу, надеюсь на продолжение укрепления литовско-украинских связей во всех сферах,

– написал он в своем твиттере.

Thank you,@VPrystaiko, for friendship during your tenure as FM of #Ukraine, looking forward to continue cooperation in your new capacity. Congrats @DmytroKuleba, let’s continue strengtheningties in all the areas, also preparations for 4th Ukraine Reforms Conference in Vilnius — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) March 4, 2020

Кто вошел в правительство Дениса Шмыгаля

Какие министры остаются на своих должностях:

Перешли из правительства Гончарука в "перезапущенный" Кабмин глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Также остались в правительстве, однако поменялись должностями Вадим Пристайко, который в Кабмине Гончарука был главой МИД, и Дмитрий Кулеба, который был вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции.