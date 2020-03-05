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      В Литве отреагировали на кадровые изменения в украинском правительстве

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      В Украине 4 марта избрали новый состав Кабинета Министров. Так, Рада проголосовала за увольнение Алексея Гончарука с должности премьер-министра, а затем поддержала представление президента Зеленского об избрании его преемника – Дениса Шмыгаля. Кадровые ротации коснулись также большинства министерств: у них появились новые руководители. На это уже реагируют в мире.

      Так, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс выразил надежду, что ему удастся продолжить сотрудничество с Вадимом Пристайко уже на его новой должности. Об этом Линкявичюс написал в своем твиттере.

      К теме: Дмитрия Кулебу назначили главой МИД Украины

      Спасибо вам, Вадим Пристайко, за дружбу во время пребывания на должности министра иностранных дел Украины, с нетерпением жду продолжения сотрудничества в новом качестве. Поздравляю Дмитрия Кулебу, надеюсь на продолжение укрепления литовско-украинских связей во всех сферах,
      – написал он в своем твиттере.

      Кто вошел в правительство Дениса Шмыгаля

      Какие министры остаются на своих должностях:

      Перешли из правительства Гончарука в "перезапущенный" Кабмин глава МВД Арсен Аваков, министр юстиции Денис Малюська, глава Мининфраструктуры Владислав Криклий и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

      Также остались в правительстве, однако поменялись должностями Вадим Пристайко, который в Кабмине Гончарука был главой МИД, и Дмитрий Кулеба, который был вице-премьером по европейской и евроатлантической интеграции.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Кабинет Министров Украины Новое правительство Шмыгаля Новое правительство МИД Украины Вадим Пристайко Николай Кулеба Литва
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