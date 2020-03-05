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      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ РУСЛАН РЯБОШАПКА НОВИЙ УРЯД ШМИГАЛЯ ДЕНИС ШМИГАЛЬ
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      У Литві відреагували на кадрові зміни в українському уряді

      -
      Лінас Лінкявічюс / inform-ua.info

      В Україні 4 березня обрали новий склад Кабінету Міністрів. Так, Рада проголосувала за звільнення Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра, а потім підтримала подання президента Зеленського про обрання його наступника – Дениса Шмигаля. Кадрові ротації торкнулися також більшості міністерств: у них з’явились нові очільники. На це вже реагують у світі.

      Так, глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс висловив сподівання, що йому вдасться продовжити співпрацю із Вадимом Пристайком вже на його новій посаді. Про це Лінкявічюс написав у своєму твіттері.

      До теми: Дмитра Кулебу призначили головою МЗС України

      Спасибі вам, Вадиме Пристайко, за дружбу під час перебування на посаді міністра закордонних справ України, з нетерпінням чекаю продовження співпраці в новій якості. Вітаю Дмитра Кулеба, сподіваюсь на продовження зміцнення литовсько-українських зв'язків у всіх сферах,
      – написав він у своєму твіттері.

      Хто увійшов до уряду Дениса Шмигаля

      Які міністри залишаються на своїх посадах:

      Перейшли з уряду Гончарука у "перезапущений" Кабмін глава МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська, очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

      Також залишилися в уряді, однак помінялися посадами Вадим Пристайко, який в Кабміні Гончарука був главою МЗС, та Дмитро Кулеба, який був віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції.

      Головні новини 4 березня: в Україні змінився уряд і прем'єр-міністр
      сьогодні
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: МЗС України Вадим Пристайко Микола Кулеба Литва Кабінет Міністрів України Новий уряд Новий уряд Шмигаля Новини політики
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