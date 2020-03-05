У Литві відреагували на кадрові зміни в українському уряді

В Україні 4 березня обрали новий склад Кабінету Міністрів. Так, Рада проголосувала за звільнення Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра, а потім підтримала подання президента Зеленського про обрання його наступника – Дениса Шмигаля. Кадрові ротації торкнулися також більшості міністерств: у них з’явились нові очільники. На це вже реагують у світі.

Так, глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс висловив сподівання, що йому вдасться продовжити співпрацю із Вадимом Пристайком вже на його новій посаді. Про це Лінкявічюс написав у своєму твіттері.

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Спасибі вам, Вадиме Пристайко, за дружбу під час перебування на посаді міністра закордонних справ України, з нетерпінням чекаю продовження співпраці в новій якості. Вітаю Дмитра Кулеба, сподіваюсь на продовження зміцнення литовсько-українських зв'язків у всіх сферах,

– написав він у своєму твіттері.

Thank you,@VPrystaiko, for friendship during your tenure as FM of #Ukraine, looking forward to continue cooperation in your new capacity. Congrats @DmytroKuleba, let’s continue strengtheningties in all the areas, also preparations for 4th Ukraine Reforms Conference in Vilnius — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) March 4, 2020

Хто увійшов до уряду Дениса Шмигаля

Які міністри залишаються на своїх посадах:

Перейшли з уряду Гончарука у "перезапущений" Кабмін глава МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська, очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також залишилися в уряді, однак помінялися посадами Вадим Пристайко, який в Кабміні Гончарука був главою МЗС, та Дмитро Кулеба, який був віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції.