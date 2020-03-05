У Литві відреагували на кадрові зміни в українському уряді
В Україні 4 березня обрали новий склад Кабінету Міністрів. Так, Рада проголосувала за звільнення Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра, а потім підтримала подання президента Зеленського про обрання його наступника – Дениса Шмигаля. Кадрові ротації торкнулися також більшості міністерств: у них з’явились нові очільники. На це вже реагують у світі.
Так, глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс висловив сподівання, що йому вдасться продовжити співпрацю із Вадимом Пристайком вже на його новій посаді. Про це Лінкявічюс написав у своєму твіттері.
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Спасибі вам, Вадиме Пристайко, за дружбу під час перебування на посаді міністра закордонних справ України, з нетерпінням чекаю продовження співпраці в новій якості. Вітаю Дмитра Кулеба, сподіваюсь на продовження зміцнення литовсько-українських зв'язків у всіх сферах,
– написав він у своєму твіттері.
Хто увійшов до уряду Дениса Шмигаля
- віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції – Вадим Пристайко;
- віцепрем'єр, міністр з реінтеграції окупованих територій – Олексій Резінков;
- віцепрем'єр, міністр з питань цифрової трансформації – Михайло Федоров;
- міністр фінансів – Ігор Уманський;
- міністр розвитку громад і територій – Олексій Чернишов;
- міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков;
- міністр охорони здоров'я – Ілля Ємець;
- міністр спорту – Вадим Гутцайт;
- міністр оборони України – Андрій Таран;
- міністр закордонних справ – Дмитро Кулеба;
- міністр соціальної політики – Марина Лазебна;
- міністр у справах ветеранів – Сергій Бессараб;
- міністр інфраструктури – Владислав Криклій;
- міністр юстиції – Денис Малюська;
- міністр Кабінету міністрів – Олег Немчінов.
Які міністри залишаються на своїх посадах:
Перейшли з уряду Гончарука у "перезапущений" Кабмін глава МВС Арсен Аваков, міністр юстиції Денис Малюська, очільник Мінінфраструктури Владислав Криклій та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Також залишилися в уряді, однак помінялися посадами Вадим Пристайко, який в Кабміні Гончарука був главою МЗС, та Дмитро Кулеба, який був віцепрем'єром з європейської та євроатлантичної інтеграції.