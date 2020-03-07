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      Зеленский объяснил смену старого Кабмина и заявил, что новый – независимый

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      Зеленский объяснил смену старого Кабмина / Getty images

      Украинский президент Владимир Зеленский считает, что новый состав Кабмина во главе с премьером Денисом Шмыгалем полностью независим.

      Зеленский в интервью Bloomberg Quint заявил, что украинские олигархи не имеют никакого влияния на правительство Украины. Вместе с тем президент отметил, что олигархам принадлежит 70% – 80% активов в этой стране.

      Обратите внимание Как повлияет на рейтинги Зеленского смена правительства: мнение социолога

      Каждый менеджер в Украине работал на одного из них или как-то связан с одним из них. И они нанимают лучших – мы должны это понимать,
      – сказал Зеленский.

      Справка. Премьер-министр Денис Шмыгаль в прошлом работал в компании олигарха Рината Ахметова. В 2017 – 2019 годах Шмыгаль был заместителем генерального директора по социальным вопросам "ДТЭК Западэнерго", директором "ДТЭК Бурштынская ТЭС" и выполнял обязанности заместителя генерального директора по социальным вопросам "ДТЭК Западэнерго".

      Изменение старого состава Кабмина президент Украины объяснил необходимостью реакции на эффективность его работы. По словам Зеленского, когда вы делаете такие глубокие изменения в стране, "вы не можете потерпеть неудачу".

      Речь идет не о ваших личных рейтингах, не о том, что вас могут выгнать из власти, а о том, что в Украине больше никогда не будет возможности сделать это,
      – сказал президент.

      При этом курс Украины не меняется из-за кадровых перестановок. Владимир Зеленский отметил, что Украина и в дальнейшем нацелена на выполнение реформ, сотрудничество с МВФ, внедрение земельной реформы, разработку нужного законопроекта о банках, который не позволит бывшим владельцам возвращать их.

      Кстати Как мир реагирует на назначение нового правительства в Украине

      В общем Владимир Зеленский подчеркнул, что не планирует менять какого-либо человека в стране, если он работает честно и эффективно.

      Верховная Рада 4 марта отправила в отставку правительство Алексея Гончарука. Вместо этого депутаты назначили премьер-министром Дениса Шмыгаля и проголосовали за состав нового правительства.

      Важнейшим приоритетом в правительстве Шмыгаль назвал укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны на Донбассе и возвращение аннексированного Крыма.

      Новий КабмінСостав нового правительства Дениса Шмышаля / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Президент Украины Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук– новости Владимир Зеленский Денис Шмыгаль Новое правительство Шмыгаля
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