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      В Держдумі хочуть зробити Путіна "вічним" президентом: реакція глави РФ

      - Читать новость на русском
      Володимир Путін пояснив зміну влади у РФ / Getty images

      В російській Держдумі Валентина Терешкова запропонувала продовжити повноваження президента Росії. Однак Володимир Путін виступив проти такої інціативи.

      Під час свого виступу перед депутатами президент РФ сказав, що Росії необхідна сильна президентська влада. І її потрібно змінювати для забезпечення динаміки розвитку країни.

      До слова: Путін передумав бути "вічним" президентом Росії

      Водночас Володимир Путін не підтримав ідею зняти ліміт числа термінів повноважень президента.

      Вважаю недоцільним прибирати з Конституції обмеження за кількістю термінів,
      – заявив Путін.

      Однак він схвалює рішення про обнулення термінів, якщо це підтримає Конституційний суд.

      Що відомо про терміни президентва у Росії

      Нині у російському законодавстві існує норма про те, що будь-який президент може перебувати на посаді не більше як два терміни поспіль. Одного разу Путін вже обходив цю заборону – після другого терміну "тимчасовим президентом" став Дмитро Медведєв.

      Після президентства Медведєва до влади повернувся Путін, а термін повноважень президента Росії зріс з 4 років до 6. Втім у 2024 році закінчуються черговий другий президентський термін Путіна, тож він запропонував скасувати обмеження щодо термінів президентства.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Законодавство Володимир Путін Новини Росії
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