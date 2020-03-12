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      У Москві пікетують проти обнулення президентських термінів Путіна: фото

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      Пікет проти узурпації влади Путіним / Фото з твіттеру "МБХ Медиа"

      У Москві вже третій день поспіль росіяни пікетують проти узурпації влади Володимиром Путіним. Днями Держдума і Рада РФ схвалили поправки до Конституції, які обнуляють усі президентські терміни Путіна.

      Станом на 21:00 12 березня у пікеті взяли участь понад 40 активістів, ще 60 людей чекають у черзі, пише "МБХ Медиа" у твіттері. 

      Зверніть увагу Росія не перестане стріляти, – Чумак пояснив, як протистояти Кремлю

      Люди зібралися біля пам'ятника князю Володимиру з плакатами "öбнулись", "обнуляй и влавствуй", "обнуление сроков – узурпация власти". Люди незадоволені рішенням Держдуми і Рада Росії щодо обнулювання усіх попередніх термінів Путіна.

      Зауважимо, рішення про обнулювання президентських термінів було потрібне Володимиру Путіну, аби втриматися на посаді. Адже за законодавством Росії, людина не можу бути президентом більше як два терміни поспіль.

      Ця поправка дає Путіну можливість залишитися при владі ще на 12 років – до 2036 року. Загалом до закону надійшло приблизно 390 поправок. Більшість з них вніс сам Путін.

      Що ще зміниться у конституції РФ:

      • попередні президентські терміни Володимира Путіна обнулять;
      • президент зможе отримати довічний статус сенатора;
      • президентом може бути обраний громадянин Росії, який досяг 35 років та постійно проживає в РФ не менше 25 років. Він не має і не мав раніше іноземного громадянства;
      • президент матиме право головувати на засіданнях Кабміну.

      Зазначимо, що Путін приїхав до Держдуми, аби виступити перед депутатами. Він не підтримав ідею виключити з конституції обмеження щодо президентських термінів. Проте заявив, що їх можна "обнулити", якщо відповідну поправку підтримає Конституційний суд.

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      Автор: Альона Захарова
      Теги: Пікет Законодавство Конституція Протести Новини Росії Активісти Володимир Путін Новини політики
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