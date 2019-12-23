Путин едет в Крым еще раз открывать Крымский мост

В России объявили, что наконец завершили строительство Крымского моста – в частности, мост готов к запуску по нему железнодорожного транспорта. По этому случаю сам президент РФ Владимир Путин прибудет на оккупированный полуостров, чтобы увидеть первый поезд (конечно, из Санкт-Петербурга – своего родного города).

Начальник Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков сообщил, что железнодорожная часть Крымского моста готова принять первые поезда. Об этом пишут в ТАСС .

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Турсунбеков убеждает (а он является представителем заказчика строительства сооружения, поэтому имеет на это право), что теперь Крымский мост наконец завершили строить.

Еще ж и более, россияне говорят, что есть "заключение о соответствии объекта техническим регламентам" и "разрешение на ввод в эксплуатацию". Поэтому запуск железнодорожной части моста как " подарок к Новому году " состоится 23 декабря.

Первый поезд будет ехать из Санкт-Петербурга (родного города президента РФ Путина) в оккупированный россиянами Севастополь (ехать он будет 43,5 часа). Также будет маршрут из Москвы в Симферополь (33 часа).

Уже известно, что 23 декабря Владимир Путин отправится в оккупированный Крым , чтобы лично принять участие в открытии железнодорожного сообщения полуострова с территорией Российской Федерации. Об этом сообщила пресс служба Кремля.

Путин в лучших советских традициях пообщается с рабочими-мостовиками, выслушает руководителей области транспортной инфраструктуры в регионе, и, возможно, примет участие в торжествах-празднествах.

Крымский мост – сооружение между Крымом, оккупированным Россией, и полуостровом Тамань в России. Длина его – 19 километров, стоимость – 228 миллиардов рублей. Движение автомобилей по нему открыли 16 мая 2018 года.

Заметим, что несмотря на регулярные заверения в том, что "все в порядке", в оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Например, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.

Еще одна проблема – Крымский мост постепенно смещается : одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.