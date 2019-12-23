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      Путин едет в Крым еще раз открывать Крымский мост

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      Россияне говорят, что Крымский мост готов / Коллаж 24 канала

      В России объявили, что наконец завершили строительство Крымского моста – в частности, мост готов к запуску по нему железнодорожного транспорта. По этому случаю сам президент РФ Владимир Путин прибудет на оккупированный полуостров, чтобы увидеть первый поезд (конечно, из Санкт-Петербурга – своего родного города).

      Начальник Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань" Кайрат Турсунбеков сообщил, что железнодорожная часть Крымского моста готова принять первые поезда. Об этом пишут в ТАСС .

      Другая сторона медали: Уже и заплаты появляются: как разрушается Крымский мост – фото

      Турсунбеков убеждает (а он является представителем заказчика строительства сооружения, поэтому имеет на это право), что теперь Крымский мост наконец завершили строить.

      Еще ж и более, россияне говорят, что есть "заключение о соответствии объекта техническим регламентам" и "разрешение на ввод в эксплуатацию". Поэтому запуск железнодорожной части моста как "подарок к Новому году" состоится 23 декабря.

      • Первый поезд будет ехать из Санкт-Петербурга (родного города президента РФ Путина) в оккупированный россиянами Севастополь (ехать он будет 43,5 часа). Также будет маршрут из Москвы в Симферополь (33 часа). 

      Уже известно, что 23 декабря Владимир Путин отправится в оккупированный Крым, чтобы лично принять участие в открытии железнодорожного сообщения полуострова с территорией Российской Федерации. Об этом сообщила  пресс служба Кремля.

      Путин в лучших советских традициях пообщается с рабочими-мостовиками, выслушает руководителей области транспортной инфраструктуры в регионе, и, возможно, примет участие в торжествах-празднествах.

      Крымский мост  сооружение между Крымом, оккупированным Россией, и полуостровом Тамань в России. Длина его – 19 километров, стоимость – 228 миллиардов рублей. Движение автомобилей по нему открыли 16 мая 2018 года.

      Заметим, что несмотря на регулярные заверения в том, что "все в порядке", в оккупантов часто возникают проблемы с мостом. Например, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду.

      Еще одна проблема – Крымский мост постепенно смещается: одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров в год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Крымский мост Новости России Новости Крыма Аннексия Крыма Владимир Путин Железная дорога
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