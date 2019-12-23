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      Путін їде в Крим ще раз відкривати Кримський міст

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      Росіяни кажуть, що Кримський міст готовий / Колаж 24 каналу

      У Росії оголосили, що нарешті завершили будівництво Кримського мосту – зокрема, міст готовий до запуску по ньому залізничного транспорту. З цієї нагоди сам президент РФ Володимир Путін прибуде на окупований півострів, аби побачити перший потяг (звісно, із Санкт-Петербурга – свого рідного міста).

      Начальник Управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" Кайрат Турсунбеков повідомив, що залізнична частина Кримського мосту готова прийняти перші поїзди. Про це пишуть у ТАСС.

      Інша сторона медалі: Вже й латки є: як руйнується Кримський міст – фото

      Турсунбеков переконує (а він є представником замовника будівництва споруди, тож має на це право), що тепер Кримський міст нарешті завершили будувати.

      Ще ж і надто, росіяни кажуть, що є "висновок про відповідність об'єкта технічним регламентам" і "дозвіл на введення в експлуатацію". Тому запуск залізничної частини мосту як "подарунок до Нового року" відбудеться 23 грудня.

      • Перший поїзд буде їхати із Санкт-Петербурга (рідного міста президента РФ Путіна) до окупованого росіянами Севастополя (їхати він начебто буде 43,5 години). Також буде маршрут із Москви до Сімферополя (33 години). 

      Вже відомо, що 23 грудня Володимир Путін вирушить в окупований Крим, щоб особисто взяти участь у відкритті залізничного сполучення півострова із територією Російської Федерації. Про це повідомила пресслужба Кремля.

      Путін у кращих радянських традиціях поспілкується з робітниками-мостовиками, вислухає керівників галузі транспортної інфраструктури в регіоні, і, можливо, візьме участь в урочистостях-святкуваннях.

      Кримський міст  споруда між Кримом, окупованим Росією, та півостровом Тамань у Росії. Довжина його – 19 кілометрів, вартість – 228 мільярдів рублів. Рух автомобілів по ньому відкрили 16 травня 2018 року.

      Зауважимо, що попри регулярні запевнення у тому, що "все гаразд", в окупантів часто виникають проблеми з мостом. Наприклад, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду.

      Ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується: одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – підіймаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Володимир Путін Анексія Криму Новини Криму Новини Росії Кримський міст Залізниця
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