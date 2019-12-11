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      Вже й латки є: як руйнується Кримський міст – фото

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      Кримський міст помалу руйнується / most.life

      На Кримському мості, яким Кремль незконно з'єднав анексований півострів з материковою частиною РФ, вже з'явились перші залатані ділянки асфальту.

      Відповідні фото оприлюднила у твіттері блогерка RoksolanaToday&Крим25%. На них – Кримський міст вражає пусткою і відсутністю авто.

      До теми: Окупанти визначилися з датою старту вантажних перевезень Кримським мостом

      "Дивна скрепа. Трафіку немає, а латки вже є на асфальті", – пише блогерка.

      Як видно на фото, латки на Кримському мосту доволі великі за розміром.

       

      Що відомо про Кримський міст?Росія збудувала міст через Керченську протоку, який з'єднує Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Протяжність споруди становить 19 кілометрів. 15 травня 2018 року офіційно відкрили міст, запустивши рух по ньому.

      В окупантів часто виникають проблеми з мостом. До прикладу, на морській ділянці споруди один із залізничних прольотів нахилився та впав у воду. Ще одна проблема – Кримський міст поступово зміщується. Одні об'єкти просідають зі швидкістю до 89 міліметрів за рік, інші – піднімаються зі швидкістю до 52 міліметрів у рік.

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Кримський міст
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