Уже и латки есть: как разрушается Крымский мост - фото

На Крымском мосту, которым Кремль незконно соединил аннексированный полуостров с материковой частью РФ, уже появились первые залатанные участки асфальта.

Соответствующие фото опубликовала в твиттере блогер RoksolanaToday&Крим25%. На них – Крымский мост поражает пустотой и отсутствием авто.

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"Странная скрепа. Трафика нет, а латки уже есть на асфальте", – пишет блогер.

Как видно на фото, латки на Крымском мосту довольно большие по размеру.

Дивна скрепа

Трафіка немає,а латки вже є...

на асфальті pic.twitter.com/1a0n1v2Sbb — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) December 10, 2019

Что известно о Крымском мосте?

Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.



У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. К примеру, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Еще одна проблема – Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.