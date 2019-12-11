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      Уже и латки есть: как разрушается Крымский мост - фото

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      Крымский мост понемногу разрушается / most.life

      На Крымском мосту, которым Кремль незконно соединил аннексированный полуостров с материковой частью РФ, уже появились первые залатанные участки асфальта.

      Соответствующие фото опубликовала в твиттере блогер RoksolanaToday&Крим25%. На них – Крымский мост поражает пустотой и отсутствием авто.

      К теме: Оккупанты определились с датой старта грузовых перевозок по Крымскому мосту

      "Странная скрепа. Трафика нет, а латки уже есть на асфальте", – пишет блогер.

      Как видно на фото, латки на Крымском мосту довольно большие по размеру.

       

      Что известно о Крымском мосте?
      Россия построила мост через Керченский пролив, который соединяет Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Протяженность сооружения составляет 19 километров. 15 мая 2018 года официально открыли мост, запустив движение по нему.

      У оккупантов часто возникают проблемы с мостом. К примеру, на морском участке сооружения один из железнодорожных пролетов наклонился и упал в воду. Еще одна проблема – Крымский мост постепенно смещается. Одни объекты проседают со скоростью до 89 миллиметров за год, другие – поднимаются со скоростью до 52 миллиметров в год.

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Крымский мост
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