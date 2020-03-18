Путін приїхав в окупований Крим: МЗС вже відреагувало

Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест через візит Володимира Путіна в окупований Крим. Це грубе порушення російською стороною державного суверенітету України, а також нехтування всіма міжнародними нормами та принципами.

На черговий, неузгодженим з Україною, візит російського президента до окупованого Криму у МЗС відреагували засудженням та рішучим протестом.

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Україна вважає цей візит, як і усі попередні неузгоджені з українською стороною поїздки російських посадовців до Криму, грубим порушенням Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України,

– йдеться в повідомленні.

У МЗС додали, що це цинічне та демонстративне нехтування російською стороною принципами та нормами міжнародного права, резолюціями Генасамблеї ООН. Росія також порушує зобов’язаннями, взяті на себе за договорами з Україною.

У відомстві наголошують, що Крим є і буде частиною суверенної території України. Поїздки російських посадовців на окупований півострів, незаконне будівництво так званого Кримського мосту на це ніяк не вплинуть.

Через візит Путіна російському зовнішньополітичному відомству передали ноту протесту.

Що відомо про візит Путіна в окупований Крим

Російський президент перебуватиме на півострові 18 – 19 березня.

Під час візиту він вручить російські державні нагороди будівельникам Кримського мосту.

Основне про залізничне сполучення Криму і Росії