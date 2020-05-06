Крим засихає: як на півострові зникають водосховища – фото і відео

Запаси прісної води в анексованому Криму катастрофічно знизилися. До цього призвела ціла низка чинників: безсніжна зима, посушлива і бездощова весна. Та й варто уточнити, що до 2014 року саме Україна забезпечувала 85% потреб півострова у прісній воді.

Криза з водою почалася в анексованому Криму ще у 2018 році, однак зараз проблема набула нечуваних масштабів. Приміром, кримчани тепер можуть легко прогулятися по дну Сімферопольського водосховища, яке більше нагадує потріскану землю в пустелі, пише "Обозреватель".

Раніше У Криму продовжує зникати вода: які запаси лишилися у водосховищах півострова

Окупаційна влада Криму визнає, що води там вистачить хіба що до середини літа. Вони вже запропонували запровадити спеціальний тариф на воду для 6 міст півострова.

Про які міста йдеться:

Керч;

Алушта;

Євпаторія;

Саки;

Феодосія;

Судак.

Суть тарифікації полягає в тому, що чим більше кримчани використовують води, тим більше за неї платять. Щоправда, наразі через епідемію коронавірусу свої наміри окупанти відклали.

Який вигляд мають водойми

Кримський блогер Заїр побував на Сімферопольському водосховищі на початку березня. Побачене його дуже вразило.

Величезні площі, на яких були мільйони кубометрів води, висохли. По дну можна гуляти. Сімферопольське і Партизанське водосховища зникають на очах,

– розповів він.



Вкрите тріщинами дно Сімферопольського водосховища / Скриншот

Тим часом туристи публікують фото Великого каньйону Криму. На фейсбук-сторінці Krymangup пишуть, що побували там на початку квітня.

"В цей час у Великому каньйоні потік води несе колоди і вивертає камені. А тепер дно каньйону має ось такий вигляд", – йдеться в описі до світлин.

Великий каньйон Криму на карті:

Як виживають люди

Ситуація складна вже, втім, люди з жахом готуються до літа. Вони вже запасаються водою для поливу рослин. Її зберігають у великих бутлях та діжках. Місцеві переживають, що за місяць води може не бути взагалі.

Дехто вже переселяється в інші місця, де хоча б є свердловини і можна качати воду. Приміром, у Бахчисарайському районі мешканці чотирьох сіл не можуть поділити джерела. Раніше для поливання городів вони використовували дві технічні водойми. Але їх забрали підприємці, які облаштували там зону відпочинку і пропонують риболовлю.

Стан Сімферопольського водосховища у березні: відео

А у Сімферополі дачники вже готуються до того, що воду їм подаватимуть лише упродовж 2 годин на день.

Поверхневі стоки, такі як дощ і сніг, дають Криму 1 мільярд кубів води на рік, у посушливі роки – 900 мільйонів. Таку статистику навів ексвіцепрем'єр Республіки Крим Андрій Сенченко.

Але щоб воду збирати, окупантам необхідно вкладати гроші: будувати водопроводи, очисні споруди. Вони цього робити не хочуть. Вони економлять на мешканцях Криму, їм краще витрачати гроші на війну,

– вважає він.

Водночас, на думку політика, якщо Україна погодиться подати воду на півострів, окупанти у Криму залишаться надовго. А заощаджені кошти знову витрачатимуть на війну з Україною.