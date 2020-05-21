Посуха в окупованому Криму: у Коктебелі повністю висохло озеро – фото
В анексованому Росією Криму триває посуха: там пересихають водойми і водосховища. Так, у Сімферопольському водосховищі майже не залишилося води, а ставок Великий у Коктебелі повністю пересох.
Світлини, на яких видно масштаби катастрофи, оприлюднив у своєму твіттері блогер RoksolanaToday&Крым25%.
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Цей самотній човен стоїть у Коктебелі на колись повноводному ставку, який називався Великий. Кілька метрів глибини, риба, раки... По ньому ходили човни, гніздилися водоплавні птахи. Капець вже у нас,
– мовиться у підписі до фото.
Те, що залишилося від ставка Великого в Коктебелі
Водночас, на Коктебельському водосховищі справи не кращі: там майже не залишилося запасів води.
"Офіційно – у нас лихо. Коктебельське водосховище", – підписав блогер фото.
Водосховище у Коктебелі тепер має такий вигляд / Фото з соцмереж
Раніше у мережі показали стан Сімферопольського водосховища, що вже теж майже повністю зміліло.
Так виглядало Сімферопольське водосховище у березні / Скриншот із відео
Зверніть увагу! Сімферопольське водосховище – одне з найбільших штучних водойм півострова. Раніше воно було повноводне і забезпечувало водою Сімферополь та прилеглі населені пункти
Коротко про проблеми Криму з прісною водою:
- 85% потреб півострова у прісній воді завжди забезпечувала материкова Україна через Північно-Кримський канал. Після анексії Криму у 2014 році Україна водопостачання припинила.
- Криза з водою настала у 2018 році, коли засохла одна з найбільших річок Криму – Біюк-Карасу. Через нестачу прісної води ґрунти на півострові стають засоленими і неродючими.
- У січні 2020 року представники окупантів у Криму взагалі заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів.