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Посуха в окупованому Криму: у Коктебелі повністю висохло озеро – фото

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Посуха в окупованому Криму: у Коктебелі повністю висохло озеро – фото
Посуха у Криму триває / Фото з соцмереж

В анексованому Росією Криму триває посуха: там пересихають водойми і водосховища. Так, у Сімферопольському водосховищі майже не залишилося води, а ставок Великий у Коктебелі повністю пересох.

Світлини, на яких видно масштаби катастрофи, оприлюднив у своєму твіттері блогер RoksolanaToday&Крым25%.

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Цей самотній човен стоїть у Коктебелі на колись повноводному ставку, який називався Великий. Кілька метрів глибини, риба, раки... По ньому ходили човни, гніздилися водоплавні птахи. Капець вже у нас,
– мовиться у підписі до фото.

Крим
Те, що залишилося від ставка Великого в Коктебелі 

Водночас, на Коктебельському водосховищі справи не кращі: там майже не залишилося запасів води.

"Офіційно – у нас лихо. Коктебельське водосховище", – підписав блогер фото.

Водосховище
Водосховище у Коктебелі тепер має такий вигляд / Фото з соцмереж

Раніше у мережі показали стан Сімферопольського водосховища, що вже теж майже повністю зміліло.

Сімферопольське водосховище у березні
Так виглядало Сімферопольське водосховище у березні / Скриншот із відео

Зверніть увагу! Сімферопольське водосховище – одне з найбільших штучних водойм півострова. Раніше воно було повноводне і забезпечувало водою Сімферополь та прилеглі населені пункти

Коротко про проблеми Криму з прісною водою:

  • 85% потреб півострова у прісній воді завжди забезпечувала материкова Україна через Північно-Кримський канал. Після анексії Криму у 2014 році Україна водопостачання припинила.
  • Криза з водою настала у 2018 році, коли засохла одна з найбільших річок Криму – Біюк-Карасу. Через нестачу прісної води ґрунти на півострові стають засоленими і неродючими.
  • У січні 2020 року представники окупантів у Криму взагалі заявили, що стан з водою на півострові катастрофічний – її вистачить на 90 – 100 днів.
Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Вода в Криму Екологія Анексія Криму Новини Криму Новини України
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