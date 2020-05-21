Посуха в окупованому Криму: у Коктебелі повністю висохло озеро – фото

В анексованому Росією Криму триває посуха: там пересихають водойми і водосховища. Так, у Сімферопольському водосховищі майже не залишилося води, а ставок Великий у Коктебелі повністю пересох.

Світлини, на яких видно масштаби катастрофи, оприлюднив у своєму твіттері блогер RoksolanaToday&Крым25%.

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Цей самотній човен стоїть у Коктебелі на колись повноводному ставку, який називався Великий. Кілька метрів глибини, риба, раки... По ньому ходили човни, гніздилися водоплавні птахи. Капець вже у нас,

– мовиться у підписі до фото.



Те, що залишилося від ставка Великого в Коктебелі

Водночас, на Коктебельському водосховищі справи не кращі: там майже не залишилося запасів води.

"Офіційно – у нас лихо. Коктебельське водосховище", – підписав блогер фото.



Водосховище у Коктебелі тепер має такий вигляд / Фото з соцмереж

Раніше у мережі показали стан Сімферопольського водосховища, що вже теж майже повністю зміліло.



Так виглядало Сімферопольське водосховище у березні / Скриншот із відео

Зверніть увагу! Сімферопольське водосховище – одне з найбільших штучних водойм півострова. Раніше воно було повноводне і забезпечувало водою Сімферополь та прилеглі населені пункти

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