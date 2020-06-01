В окупованому Криму критична ситуація з водою. У МЗС заявили, що Україна не має наміру вирішувати проблеми Росії. Глава Меджлісу Рефат Чубаров додав, що місцевим жителям наразі води вистачає. Додаткові запаси потрібні для розбудови півострова окупантами. А в міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій бачать лише один варіант відновлення водопостачання – повернення Криму Україні.

Україна не допомагатиме РФ

Можливе постачання води на Кримській півострів прокоментував очільник МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі "Свободи слова", пише 24 канал.

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За його словами, ситуація на півострові більше, ніж критична. Однак наразі немає інструментів її розв’язання з погляду держави-окупанта.

Ми не плануємо допомагати Росії вирішувати її ж проблеми,

– заявив Кулеба.

Він також наголосив, що за міжнародними правилами відповідальність за окуповані території повністю несе держава-окупант.

Місцевим жителям води наразі вистачає

У Криму немає нестачі води настільки, щоб не вистачало місцевим жителям на їхні потреби, повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Він пояснив, що додаткові запаси потрібні окупанту, аби робити Крим привабливішим, розбудовувати його, забезпечувати житлом військових.

Чубаров також додав, що немає інших варіантів, окрім постачання води з материкової частини України.

Водопостачання тільки після повернення Криму Україні

У випадку звернення РФ з проханням відновити постачання води, українська сторона погодиться тільки за умови повернення півострова до свого складу, зазначив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Якщо вони звернуться до офіційного Києва, буде дуже проста відповідь: звільняйте окупований Крим, звільняйте окупований Донбас, забирайте свої війська з території України, і ми відновимо водопостачання,

– пояснив Резніков.

Та додав, що іншого варіанту бути не може.

Проблеми Криму з прісною водою: коротко