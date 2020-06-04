Україна зайняла принципову позицію щодо постачання води в окупований Крим. Її півострову не дадуть доти, поки Росія не поверне анексовані землі. Водночас, бліцкригу з боку Росії українська влада не боїться.

Водопостачання у Крим відновлять, коли буде повна деокупація півострова. Про це розповів віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков в інтерв’ю Укрінформу.

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"Це принципова позиція: допомагати окупаційній російській адміністрації ми не збираємося", – наголосив він.

Водночас, на питання журналіста про те, чи немає побоювань, що Путін заради того, щоб отримати воду у Криму, вдасться до військових дій, Резніков відповів заперечно.

Ми не боїмося. Ми готові сьогодні до будь-яких вчинків і дій. Ми за 6 років уже відбоялися. Сьогодні в нас зовсім інший стан бойової готовності, інша українська армія, яка готова дати відсіч ворогу,

– пояснив віцепрем’єр.

Коротко про проблеми Криму з прісною водою: