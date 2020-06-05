Військове командування готується до імовірного вторгнення Росії через тимчасово окупований Крим. Відтак у сусідніх Херсонській і Миколаївській областях посилюють охорону об'єктів інфраструктури.

Метою вторгнення Росії може бути отримання контролю за Північнокримським каналом, який нині перекритий, повідомляє "Укрінформ". Цю інформацію вже прокоментував командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв.

До слова Ми вже відбоялися, – Резніков про нову загрозу російської агресії через нестачу води у Криму

Дійсно, така інформація проходила, але ми вже завчасно провели такі заходи. Ми спланували посилення охорони критично важливих об'єктів. Зокрема, це стосується й Північнокримського каналу,

– заявив Наєв.

За його словами, українські військові посилили охорону й оборону визначених об'єктів інфраструктури, а також проводить контрдиверсійні й контртерористичні заходи.

До них залучені не лише українські військові, а й окремі спецслужби і правоохоронці. Серед них СБУ, Нацгвардія, поліція і розвідка.

Для чого Росії контроль Північнокримського каналу?Усе через екологічну ситуацію на півострові. У Криму банально не вистачає води, адже канал закрили у відповідь на окупацію території.



Вимушені переселенці з Криму самі виступають за те, щоб не давати воду окупантам, а росіяни шантажують, мовляв, "від цього страждають цивільні".



Користь для України в тому, що з кожним днем без води вартість окупації української території для Росії зростає. Сумнівно, що через ці втрати Росія відмовиться від окупації, але бодай дорого за неї заплатить.