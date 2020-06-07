Моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала колону російських вантажівок, які рухалися в сторону окупованого Луганська. Військові автомобілі були зафіксовані безпілотником у ніч проти 5 червня.

Про зафіксовану "знахідку" СММ ОБСЄ повідомила у своєму щоденному звіті за 4 червня.

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Загалом було зафіксовано дві колони. Перша з них складалася з 12 військових вантажівок і одного легковика й була нерухомою. Згодом до неї приєдналися ще 3 автомобілі.

Згодом вона вирушила у східному напрямку й покинула межі окупованої Луганщини. Ця колона перетнула кордон і поїхала кудись вже на території Росії.

Другу колону зафіксували, коли вона проїздила повз першу ще нерухому. Вона заїхала з території Росії і складалася з 5 військових вантажівок, але згодом збільшилася до 10. Ця колона вирушила в бік окупованого Луганська.

Що відомо про російські вантажі на Донбасі?Зазвичай у такий спосіб Росія надсилає допомогу контрольованим нею бойовикам. Мовиться про гроші, військову техніку, зброю і набої.



Це можна робити безперешкодно, адже від самого початку війни на Сході України лише Росія контролює частину українсько-російського кордону.