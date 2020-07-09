Повноважний представник Російської Федерації у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов зробив неоднозначну заяву. За його словами, "в Україні створено ще дві держави".

Такі слова Гризлов сказав під час засідання ТКГ 8 липня, повідомляє Укрінформ.

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Як на це відреагували в Україні

Делегація України в ОБСЄ вимагає від Росії пояснити ці слова. Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ закликав постпреда РФ при ОБСЄ Олександра Лукашевича прояснити, "чи означає вчорашня заява пана Гризлова, що Російська Федерація має намір вийти з Мінських домовленостей, чи ж вона планує визнати ці окуповані райони"?

Цимбалюк заявив, що Україна неодноразово наголошувала на своїй принциповій позиції щодо готовності говорити зі своїми громадянами, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, "але не з тими, хто володіє російськими паспортами і не має законного права представляти місцеве населення України". Зробив він це у присутності спеціального представника діючого голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Гайді Грау та голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшара Халіта Чевіка.

Він також вказав на те, що Росія досі не продемонструвала суттєвих змін у своїй позиції щодо її ролі та відповідальності як учасника двостороннього конфлікту, і натомість "продовжує рішуче заперечувати незаконну окупацію Криму та боягузливо ховатися за своїми маріонетками на Донбасі, просуваючи так званий "прямий діалог" з ними".