Росія вимагає від України офіційно висловити свою позицію щодо заяви віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції Олексія Резнікова. Резніков вважає, що мінські угоди не відображають нинішніх потреб щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. У Кремлі ці слова розцінили, як можливий вихід з мінських угод.

Росія може розцінити заяву як вихід з домовленостей

Якщо офіційного підтвердження від Києва не буде, то Росія це розцінить як відмову від усіх домовленостей. Про це повідомив заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак, інформує ТАСС.

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Якщо найближчим часом цю заяву буде підтверджено або не буде спростовано тепер вже прем'єр-міністром або президентом України, то це дійсно означає вихід України з мінських угод, а отже і з мінського, і нормандського форматів переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі,

– заявив Козак.

На думку Козака, таким чином підпис президента Володимира Зеленського під підсумковим комюніке паризького саміту 9 грудня 2019 року не буде дійсним.

Що відомо про заяву Олексія Резнікова: