Россия требует от Украины официально выразить свою позицию относительно заявления вице-премьер-министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова. Резников считает, что Минские соглашения не отражают нынешних потребностей по урегулированию конфликта на Донбассе. В Кремле эти слова расценили, как возможный выход из минских соглашений.

Россия может расценить заявление как выход из договоренностей

Если официального подтверждения от Киева не будет, то Россия это расценит как отказ от всех договоренностей. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, информирует ТАСС.

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Если в ближайшее время это заявление будет подтверждено или опровергнуто теперь уже премьер-министром или президентом Украины, то это действительно означает выход Украины из минских соглашений, а следовательно и с минского и нормандского форматов переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе,

– заявил Козак.

По мнению Козака, таким образом, подпись президента Владимира Зеленского под итоговым коммюнике парижского саммита 9 декабря 2019 года не будет действительным.

Что известно о заявлении Алексея Резникова: