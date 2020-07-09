Минские соглашения не отражают нынешних реалий и потребностей по урегулированию конфликта на Донбассе, считает вице-премьер-министр Алексей Резников. По его мнению, Запад должен поддержать их пересмотр и прагматичный подход к выполнению их пунктов.

Це дасть змогу реально змінити ситуацію. Про це віцепрем’єр та перший заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков написав у своєму блозі для Atlantic Council.

Раніше Підстав проводити немає: ставленик Путіна Козак про нову нормандську зустріч

Через низку причин умови мінських угод більше не відображають реалій. Це найбільш очевидно у зв'язку з лінією зіткнення, яку було ретельно зафіксовано в офіційних мінських угодах. Лінія фронту, визначена на початку 2015 року, відтоді застаріла внаслідок подальшої російської окупації ще 1800 квадратних миль української землі. Зрозуміло, що такі аномалії позбавляють увесь мінський процес його логіки,

– вважає він.

На думку Резнікова, впродовж року Україна доклала значних зусиль для відновлення практичної складової мінського процесу, від відведення військ від лінії зіткнення сторін до переформатування своєї делегації в Тристоронній контактній групі.

Що ще сказав Резніков про мінський процес:

Не зважаючи на всі заходи, які ввела Україна очікуваного прориву так і не відбулося.

Російська сторона продовжує порушувати угоду про припинення вогню, що є найфундаментальнішим моментом усього мінського процесу.

Резніков наголосив, що Україна все одно виступає за продовження зусиль у рамках мінського процесу.

"Це правильний підхід, принаймні доти, доки залишаються сподівання забезпечити звільнення українців, які нині перебувають у російських в'язницях. Щоб досягти якого-небудь прогресу, ми розуміємо, що контакт потрібен. Проте необхідність у переглянутій структурі також очевидна", – вважає він.

На його думку, Україна зараз є найбільш очевидним напрямком для стратегій стримування Росії.

Резніков наголошує, що, крім підтримки прагматичного підходу до виконання мінських угод, західні лідери мають також переглянути роль і функції міжнародних інститутів безпеки, що беруть участь у мирному процесі в Україні.

Наприклад, ОБСЄ ніколи не розміщувала миротворців у великих масштабах для нейтралізації конфлікту. Тепер, можливо, настав час для такого кроку. Ми цілком усвідомлюємо серйозність проблеми, але успішний результат буде значним для всього континенту. Це потребуватиме реального лідерства й може стати особливим завданням для Швеції, яка головуватиме в ОБСЄ в 2021 році,

– переконаний він.

Резніков також вважає, що якщо звичайні коаліції не працюють, то Україні варто подумати про створення нових коаліцій і залучення нових союзників.

"Україна нещодавно перейшла на наступний етап у відносинах з НАТО. Ми готові підтвердити новий статус України як партнера з розширеними можливостями в колективній і двосторонній моделях безпеки. Наприклад, це може означати визнання України головним союзником, що не входить до НАТО", – додав Резніков.