Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова до виходу України з мінських домовленостей. Проте, зазначив Пєсков, нову базу для переговорів буде складно створити.

Ми втратимо будь-яку базу, – Пєсков

Такий крок України, наголосив Пєсков, "не сподобається ні Берліну, ні Парижу, ні Москві". Про це інформує ТАСС.

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Якщо таке станеться, ми втратимо будь-яку базу, на основі якої вибудовуємо переговорний процес, і створити нову базу у вигляді нового документа буде надзвичайно складно,

– сказав Пєсков.

Це реакція Кремля на заяву Резнікова

Зазначимо, що така реакція Кремля – на слова віцепрем'єр-міністра – міністра з питань реінтеграції України Олексія Резнікова. Резніков заявив, що мінські угоди потрібно переглянути, адже вони не відповідають нинішнім реаліям.

Що відомо про заяву Олексія Резнікова

Захід повинен підтримати перегляд мінських угод. Про це Резніков написав у своєму блозі для Atlantic Council.

Домовленості не відображають нинішніх реалій щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Незважаючи на всі заходи України, очікуваного прориву так і не відбулося.

Російська сторона продовжує порушувати угоду про припинення вогню.

Резніков наголосив, що Україна все одно виступає за продовження зусиль у рамках мінського процесу.

Західні лідери мають також переглянути роль і функції міжнародних інститутів безпеки, що беруть участь у мирному процесі в Україні.

Україні варто подумати про створення нових коаліцій і залучення нових союзників.

Як відреагували у Кремлі

Росія вимагає від України висловити свою позицію щодо слів Резнікова. Про це повідомив заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Якщо офіційно Київ не спростує заяву, то Росія це розцінить як відмову від усіх домовленостей.