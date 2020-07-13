Дмитро Кулеба різко відповів на вимоги РФ змінити законодавство для Донбасу. Очільник українського МЗС наголосив, що Україна є незалежною державою і ухвалюватиме ті закони, які вважає потрібними.

Кулеба зазначив, що жодна країна не буде вказувати, яким повинен бути закон України. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Сегодня".

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Він вкотре підкреслив, що Україна не розглядає варіант змінити Конституцію для закріплення правового статусу окремих районів Донецької та Луганської областей.

Коли Росію не влаштовує становище якогось закону або законопроєкту України, то це проблема Росії, а не України. Жодна країна не буде нам вказувати, яким повинен бути закон. У нас не бюро задоволення "хотелок" будь-яких країн,

– заявив очільник МЗС.

Як зауважив Кулеба, Україна поважає свої міжнародні зобов'язання і завжди корелює законодавство до міжнародних зобов'язань. Проте "хотелок" Росії це не стосується.

Глава МЗС відзначив, що Україна розраховує на те, що РФ займе конструктивну, відповідальну позицію щодо мінських угод і почне з повного і всеосяжне припинення вогню.

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Росія вимагає змінити законодавство України щодо Донбасу