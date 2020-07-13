У Росії розлючені робітники влаштували дебош в офісі компанії "Ренесанс Хеві Індастріс". Чоловіки пояснюють свої агресивні дії тим, що компанія вже три місяці не виплачувала зарплату.

Кілька десятків будівельників увірвалися в офіс компанії "Ренесанс Хеві Індастріс" в Амурській області. Відео інциденту опрюднили у телеграм-каналі Baza.

Важливо У Росії на підприємстві стався витік понад 40 тонн авіапального: вражаючі фото

Робітники вирішили застосувати фізичну силу, адже вже 3 місяці живуть без зарплати. На відео видно, як чоловіки трощать меблі та кидають каміння у будівлю. Додамо, що "Ренесанс Хеві Індастріс" є підрядником, який бере участь у будівництві Амурського газопереробного заводу.

Повстання зміг погасити лише ОМОН. Поліція розігнала робітників і затримала найбільш буйних. У пресслужбі Амурського ГПЗ заявили, що зараз проводиться розслідування події.

Зверніть увагу У Росії десятки тисяч протестувальників скандували за відставку Путіна: відео

Будівельники увірвалися в офіс компанії "Ренесанс Хеві Індастріс": дивіться відео