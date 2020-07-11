У російському Хабаровську від 5 до 35 тисяч жителів вийшли на вулиці, аби підтримати затриманого губернатора регіону Сергія Фургала. Його затримали за підозрою у замахах і організації вбивств кількох підприємців у 2004 – 2005 роках. А 10 липня суд Москви заарештував чиновника.

"Путіна – у відставку"

Акція на підтримку Фургала пройшла спершу в середмісті Хабаровська, а потім група демонстрантів рушила до адміністрації Хабаровського краю. Про це пише "Медіазона".

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Тут учасники також висловили недовіру російському президенту Володимиру Путіну. Люди скандували "Путіна – у відставку" та "Путін – злодій". Також під час масової ходи росіяни згадали про всіх політв’язнів і затриманих за вказівкою Кремля журналістів.

Люди поднимаются к площади Славы и дальше идут по улице Ленина. По отзывам — половина Хабаровска pic.twitter.com/amjhsZP2DW — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 11, 2020

Протестувальників навіть не зупинив кордон поліції. До цього правоохоронці перекрили місцеву площу, де мав відбуватися мітинг, нібито через карантинні обмеження. Зауважимо, що наразі інформації про затримання мітингувальників немає.

Невдовзі до протестувальників вийшли представники місцевої влади, але їх перекричали.

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Дивіться повну акцію на підтримку Сергія Фургала в Хабаровську

Що цьому передувало

4 липня в Росії набрали чинності зміни до конституції країни. Відповідні правки росіяни підтримали під час всеросійського референдуму, який провели 1 липня.

Нові зміни до конституції дають Володимиру Путіну ще більше владних повноважень. Навіть таких, яких не буде в його наступників.

Зміни для Путіна

Терміни Володимира Путіна "обнуляються" – він отримає можливість балотуватися на пост президента у 2024 та у 2030 роках. Тому зможе правити Росією до 2036 року. А вже для наступників Путіна – у майбутньому не можна буде балотуватися в президенти більше, ніж на два терміни – неважливо, підряд чи ні.

Путіну не варто боятися переслідувань в Росії – довічну недоторканність колишніх президентів закріплено в конституції.

Президент РФ може усувати суддів конституційного та Верховного судів (за згодою Ради Федерації) і звільняти прем'єра, не відправляючи у відставку весь уряд.

Президент зможе оскаржити закон, навіть якщо парламент подолав його вето. Для цього достатньо відправити його на перевірку до Конституційного суду (про владу над цим судом дивіться пункт вище)

Російський лідер тепер сам вирішує, які органи влади підпорядковуються йому, а які – прем'єру. Силові міністри автоматично у його підпорядкуванні.