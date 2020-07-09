У Росії затримали губернатора за підозрою у замовних вбивствах: деталі та відео
Губернатора Хабаровського краю Росії Сергія Фургала затримали посеред робочого дня 8 липня. Його підозрюють в організації замовних вбивств низки місцевих підприємців. Фургал – представник партії Жиріновського ЛДПР, який у 2018 році несподівано переміг на виборах висуванця путінської "Єдиної Росії".
Російські ЗМІ з посиланням на Слідчий комітет Росії, як пише 24 канал, повідомили про затримання губернатора Хабаровського краю Сергій Фургала.
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Згодом з'явилися фото, відео та деталі інциденту. Виявляється, Фургала підозрюють в організації вбивств і замахів на вбивства кількох підприємців у Росії у 2004 – 2005 роках.
Що відомо про затримання в Росії губернатора Фургала
- Силовики з ФСБ 8 лютого підстерегли Фургала посеред робочого дня, витягнули його зі службового автомобіля та затримали.
- Його збираються відправити до Москви, де суд вже обере запобіжний захід (вимагатимуть тримання під вартою без права виходу під заставу).
- Справа, де Фургал фігурує як підозрюваний, стосується серії замовних вбивств підприємців на території Хабаровського краю й Амурської області у 2004 – 2005 роках.
- Саме Фургал, за даними слідства, є організатором замахів на вбивство та вбивств. Крім нього затримали ще 4 учасників організованої групи (Микола Містрюков, Марат Кадиров, Олександр Карєпов і Андрій Палєй).
- Утім, відомо, що Містрюкова затримали ще у 2019, і саме він, припускають місцеві ЗМІ, уклав угоду зі слідством та розповів про участь у злочинах інших фігурантів справи.
Губернатор Хабаровського краю Сергій Фургал тим часом заявив, що цією справою та затриманням усього лише намагаються його дискредитувати.
Фургала затримали за підозрою у замовних вбивствах / Фото телеграм-каналу BAZA
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