Губернатора Хабаровського краю Росії Сергія Фургала затримали посеред робочого дня 8 липня. Його підозрюють в організації замовних вбивств низки місцевих підприємців. Фургал – представник партії Жиріновського ЛДПР, який у 2018 році несподівано переміг на виборах висуванця путінської "Єдиної Росії".

Російські ЗМІ з посиланням на Слідчий комітет Росії, як пише 24 канал, повідомили про затримання губернатора Хабаровського краю Сергій Фургала.

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Згодом з'явилися фото, відео та деталі інциденту. Виявляється, Фургала підозрюють в організації вбивств і замахів на вбивства кількох підприємців у Росії у 2004 – 2005 роках.

Що відомо про затримання в Росії губернатора Фургала

Силовики з ФСБ 8 лютого підстерегли Фургала посеред робочого дня, витягнули його зі службового автомобіля та затримали.

Його збираються відправити до Москви, де суд вже обере запобіжний захід (вимагатимуть тримання під вартою без права виходу під заставу).

Справа, де Фургал фігурує як підозрюваний, стосується серії замовних вбивств підприємців на території Хабаровського краю й Амурської області у 2004 – 2005 роках.

на території Хабаровського краю й Амурської області у 2004 – 2005 роках. Саме Фургал, за даними слідства, є організатором замахів на вбивство та вбивств. Крім нього затримали ще 4 учасників організованої групи (Микола Містрюков, Марат Кадиров, Олександр Карєпов і Андрій Палєй).

Крім нього затримали ще 4 учасників організованої групи (Микола Містрюков, Марат Кадиров, Олександр Карєпов і Андрій Палєй). Утім, відомо, що Містрюкова затримали ще у 2019, і саме він, припускають місцеві ЗМІ, уклав угоду зі слідством та розповів про участь у злочинах інших фігурантів справи.

Губернатор Хабаровського краю Сергій Фургал тим часом заявив, що цією справою та затриманням усього лише намагаються його дискредитувати.



Фургала затримали за підозрою у замовних вбивствах / Фото телеграм-каналу BAZA

Додамо, що Сергій Фургал у 2005 році став депутатом думи Хабаровського краю від ЛДПР Володимира Жиріновського. А у 2018 році ЛДПР висунула його на вибори губернатора, і Фургал доволі несподівано переміг кандидата від путінської партії влади – "Єдиної Росії".

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