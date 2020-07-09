Губернатора Хабаровского края России Сергея Фургала задержали посреди рабочего дня 8 июля. Его подозревают в организации заказных убийств ряда местных предпринимателей. Фургал – представитель партии Жириновского ЛДПР, который в 2018 году неожиданно победил на выборах выдвиженца путинской "Единой России".

Российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет России, как пишет 24 канал, сообщили о задержании губернатора Хабаровского края Сергей Фургала.

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Впоследствии появились фото, видео и детали инцидента. Оказывается, Фургала подозревают в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей в России в 2004 – 2005 годах.

Что известно о задержании в России губернатора Фургала

Силовики с ФСБ 8 февраля подстерегли Фургала посреди рабочего дня, вытащили его из служебного автомобиля и задержали.

Его собираются отправить в Москву, где суд уже изберет меру пресечения (требовать будут содержания под стражей без права выхода под залог).

Дело, где Фургал фигурирует как подозреваемый, касается серии заказных убийств предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004 – 2005 годах.

Именно Фургал, по данным следствия, является организатором покушений на убийство и убийств. Кроме него задержали еще 4 участников организованной группы (Николая Мистрюкова, Марата Кадырова, Александра Карепова и Андрея Палея).

Впрочем, известно, что Мистрюкова задержали еще в 2019, и именно он, предполагают местные СМИ, заключил сделку со следствием и рассказал об участии в преступлениях других фигурантов дела.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал тем временем заявил, что этим делом и задержанием всего лишь пытаются его дискредитировать.



Фургала задержали по подозрению в заказных убийствах / Фото телеграмм-канала BAZA

Добавим, что Сергей Фургал в 2005 году стал депутатом думы Хабаровского края от ЛДПР Владимира Жириновского. А в 2018 году ЛДПР выдвинула его на выборы губернатора, и Фургал довольно неожиданно победил кандидата от путинской партии власти – "Единой России".

Задержание губернатора Фургала: смотрите видео российских силовиков

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