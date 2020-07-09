В России задержали губернатора по подозрению в заказных убийствах: детали и видео
Губернатора Хабаровского края России Сергея Фургала задержали посреди рабочего дня 8 июля. Его подозревают в организации заказных убийств ряда местных предпринимателей. Фургал – представитель партии Жириновского ЛДПР, который в 2018 году неожиданно победил на выборах выдвиженца путинской "Единой России".
Российские СМИ со ссылкой на Следственный комитет России, как пишет 24 канал, сообщили о задержании губернатора Хабаровского края Сергей Фургала.
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Впоследствии появились фото, видео и детали инцидента. Оказывается, Фургала подозревают в организации убийств и покушений на убийства нескольких предпринимателей в России в 2004 – 2005 годах.
Что известно о задержании в России губернатора Фургала
- Силовики с ФСБ 8 февраля подстерегли Фургала посреди рабочего дня, вытащили его из служебного автомобиля и задержали.
- Его собираются отправить в Москву, где суд уже изберет меру пресечения (требовать будут содержания под стражей без права выхода под залог).
- Дело, где Фургал фигурирует как подозреваемый, касается серии заказных убийств предпринимателей на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004 – 2005 годах.
- Именно Фургал, по данным следствия, является организатором покушений на убийство и убийств. Кроме него задержали еще 4 участников организованной группы (Николая Мистрюкова, Марата Кадырова, Александра Карепова и Андрея Палея).
- Впрочем, известно, что Мистрюкова задержали еще в 2019, и именно он, предполагают местные СМИ, заключил сделку со следствием и рассказал об участии в преступлениях других фигурантов дела.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал тем временем заявил, что этим делом и задержанием всего лишь пытаются его дискредитировать.
Фургала задержали по подозрению в заказных убийствах / Фото телеграмм-канала BAZA
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