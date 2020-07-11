В России десятки тысяч протестующих скандировали за отставку Путина: видео
В российском Хабаровске от 5 до 35 тысяч жителей вышли на улицы, чтобы поддержать задержанного губернатора региона Сергея Фургала. Его задержали по подозрению в покушениях и организации убийств нескольких предпринимателей в 2004 – 2005 годах. А 10 июля суд Москвы арестовал чиновника.
"Путина – в отставку"
Акция в поддержку Фургала прошла сначала в центре Хабаровска, а затем группа демонстрантов двинулась к администрации Хабаровского края. Об этом пишет "Медиазона".
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Здесь участники также выразили недоверие российскому президенту Владимиру Путину. Люди скандировали "Путина – в отставку" и "Путин – вор". Также во время массового шествия россияне вспомнили о всех политзаключенных и задержанных по указанию Кремля журналистха.
Протестующих даже не остановил кордон полиции. До этого правоохранители перекрыли местную площадь, где должен был проходить митинг, якобы из-за карантинных ограничений. Заметим, что пока информации о задержании митингующих нет.
Вскоре к протестующим вышли представители местной власти, но их перекричали.
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Смотрите полную акцию в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске
Что этому предшествовало
4 июля в России вступили в силу изменения в конституции страны. Соответствующие правки россияне поддержали во время всероссийского референдума, который провели 1 июля.
Новые изменения в конституции дают Владимиру Путину еще больше властных полномочий. Даже таких, которых не будет у его преемников.
Изменения для Путина
- Сроки Владимира Путина "обнуляются" – он получит возможность баллотироваться на пост президента в 2024 и в 2030 годах. Поэтому сможет править Россией до 2036 года. А уже для преемников Путина – в будущем нельзя будет баллотироваться в президенты более чем на два срока – неважно, подряд или нет.
- Путину не стоит бояться преследований в России – пожизненная неприкосновенность бывших президентов закреплена в конституции.
- Президент РФ может отстранять судей конституционного и Верховного судов (с согласия Совета Федерации) и увольнять премьера, не отправляя в отставку все правительство.
- Президент сможет обжаловать закон, даже если парламент преодолел его вето. Для этого достаточно отправить его на проверку в Конституционный суд (о власти над этим судом смотрите пункт выше)
- Российский лидер теперь сам решает, какие органы власти подчиняются ему, а какие – премьеру. Силовые министры автоматически в его подчинении.
- Он сможет назначать премьера, даже если его кандидатуру трижды отклонила Дума. Раньше после такого приходилось распускать парламент, теперь можно обойтись и без этого.
- Президент будет назначать больше членов Совета Федерации, а после своей отставки, если захочет, сможет сам войти в его состав.