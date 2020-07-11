В российском Хабаровске от 5 до 35 тысяч жителей вышли на улицы, чтобы поддержать задержанного губернатора региона Сергея Фургала. Его задержали по подозрению в покушениях и организации убийств нескольких предпринимателей в 2004 – 2005 годах. А 10 июля суд Москвы арестовал чиновника.

"Путина – в отставку"

Акция в поддержку Фургала прошла сначала в центре Хабаровска, а затем группа демонстрантов двинулась к администрации Хабаровского края. Об этом пишет "Медиазона".

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Здесь участники также выразили недоверие российскому президенту Владимиру Путину. Люди скандировали "Путина – в отставку" и "Путин – вор". Также во время массового шествия россияне вспомнили о всех политзаключенных и задержанных по указанию Кремля журналистха.

Люди поднимаются к площади Славы и дальше идут по улице Ленина. По отзывам — половина Хабаровска pic.twitter.com/amjhsZP2DW — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) July 11, 2020

Протестующих даже не остановил кордон полиции. До этого правоохранители перекрыли местную площадь, где должен был проходить митинг, якобы из-за карантинных ограничений. Заметим, что пока информации о задержании митингующих нет.

Вскоре к протестующим вышли представители местной власти, но их перекричали.

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Смотрите полную акцию в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске

Что этому предшествовало

4 июля в России вступили в силу изменения в конституции страны. Соответствующие правки россияне поддержали во время всероссийского референдума, который провели 1 июля.

Новые изменения в конституции дают Владимиру Путину еще больше властных полномочий. Даже таких, которых не будет у его преемников.

Изменения для Путина