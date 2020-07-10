Губернатора Хабаровского области РФ Сергея Фургала подозревают в организации нескольких убийств. В эту версию мало кто верит. Все понимают, что в реальности губернатор виноват совсем в другом – во время "путинского обнуления" он не стал обманывать с результатами.

Хабаровский край был одним из немногих регионов, где были показаны реальные путинские результаты. Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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По результатам, в этой области:

явка была 40%,

лишь 30% от всех избирателей проголосовали за конституцию.

"В каком-то смысле этот губернатор крикнул, что "король-то голый". Поэтому месть короля была немедленной и жестокой. Фургала уже вывезли в Москву, где и будут судить", – рассказал Яковина.

По его словам, Владимир Путин сейчас старается изо всех сил придавить и подавить всех тех, кто открыто сомневается в его победе и называет ее фальшивкой.

"Поэтому у него вдруг везде завелись враги, шпионы и даже убийцы. Сейчас он хочет запугать до смерти всех своих оппонентов, чтобы никто даже не пискнул ничего. Все же понимают, что в тюрьму человек там может попасть просто за то, не очень любит Путина", – убежден журналист.

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