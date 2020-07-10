Недавнее всенародное голосование по поправкам в российскую конституцию закончилось ужасным провалом для Владимира Путина. Всех, кто был против –арестовывали.

Результаты обнуления

По расчетам электоральных математиков, за эти поправки, объявляющие Путина фактически вечным царем, проголосовали примерно 29% россиян, имеющих право голоса. То есть это даже меньше, чем одна треть. Путину же нужно было больше половины.

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Он себе и нарисовал больше половины, но обман этот стал всем очевиден буквально через 2 дня после объявления итогов. Обмануть современную математику, скрыть от нее фальсификации – почти невозможно.



Владимир Путин / Фото yandex.ru

Такой результат голосования поставил с ног на голову всю российскую политическую систему. Как показало это голосование, главный актив российского диктатора – популярность у народа – исчез. Для авторитарного лидера это очень опасная ситуация. Как показывает мировая история, диктатор без народной поддержки и легитимности обречен на скорую потерю власти. Причем главная опасность для него исходит не от народа, которому обычно на все наплевать, а от его собственных друзей и соратников.

Впрочем, у диктатора, который растерял популярность, есть способ еще некоторое время остаться во власти. Для этого он должен пустить кровь – либо своей стране, либо чужой.

Вообще, человеческая кровь – это единственный заменитель легитимности в авторитарных режимах. Если она течет рекой, такой режим может довольно долго сохраняться.

Массовые аресты

Смотрите, что там случилось буквально за одну неделю после путинского обнуления.

► Признали виновной и осудили журналистку Светлану Прокопьеву. Потом обвинение потребовало 15 лет колонии для правозащитника Юрия Дмитриева — его ложно обвиненного в педофилии.

► Тут же был арестован и заключен под стражу Иван Сафронов — журналист, который писал о ВПК и о космосе. Его винят в работе на чешскую разведку. У еще одной журналистки – Таисии Бекбулатовой – прошел обыск.

► Следователи пришли с обысками и к сотрудникам еще двух изданий – "МБХ медиа" и "Открытой России", а также к муниципальному депутату Юлии Галяминой. В чем их обвиняют, пока неясно.

► Журналиста Илью Азара тоже грозят посадить в тюрьму за якобы неправильный одиночный пикет.

Я такого огромного вала арестов и обысков против журналистов и правозащитников не припомню. Это что-то новенькое. Путин прямо охоту объявил на независимых журналистов.

Задержание губернатора

Губернатора Хабаровской области Сергея Фургала обвинили в организации нескольких убийств. В эту версию мало кто верит. Все понимают, что в реальности губернатор провинился совсем иначе – во время путинского обнуления он не стал мухлевать с результатами.



В РФ задержали губернатора Хабаровского края Сергея Фургала / dvnovosti.ru

Хабаровский край был одним из немногих регионов, где были показаны реальные путинские результаты. Явка – 40%, и лишь 30% от всех избирателей за конституцию. В каком-то смысле этот губернатор крикнул, что "король-то голый". Поэтому месть короля была немедленной и жестокой. Фургала уже вывезли в Москву, где и будут судить.

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Владимир Путин сейчас старается изо всех сил придавить и придушить всех тех, кто открыто сомневается в его победе и называет ее фальшивкой. Поэтому у него вдруг повсюду завелись враги, шпионы и даже убийцы. Сейчас он хочет запугать до смерти всех своих оппонентов, чтобы никто даже не пикнул ничего. Все же понимают, что в тюрьму человек там может попасть просто за то, что не очень любит Путина.

Но даже эти репрессии все равно недостаточны. Режим непопулярного диктатора может нормально существовать только если в стране развернут настоящий политический террор. Собственно, как у Сталина это было или у Гитлера.

Если арестовать десяток журналистов и губернаторов, то фокус не получится. Оставшиеся на свободе еще активнее начнут говорить о необходимости менять власть, и даже плести заговоры. Даже сейчас, после арестов, оппозиция планирует провести 15 июля акции протеста против вечного Путина в Москве и Петербурге.

Ситуация требует от Путина жестких действий. Но он не способен начать в России по-настоящему массовые репрессии. Для этого ему пришлось бы судить и посадить слишком много людей, включая его собственных близких друзей. В результате российский диктатор оказался в очень сложной ситуации. Точечные репрессии не помогают – слишком мало крови. Массовых репрессий он начинать опасается.

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Поэтому у него остается 2 выхода: либо вскоре потерять власть, либо начать захватническую войну с соседями. Такая война даст очень много крови, без которой режим Путина больше не может существовать.