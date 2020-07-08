У РПЦ назріває розкол. До того ж, з точки зору глибоко віруючих людей, розкольниками у даному випадку виступили патріарх Кирило і керівництво РПЦ – митрополити та єпископи.

По сути дела, этих людей сейчас обвиняют в работе на дьявола: в подготовке к уничтожению рода человеческого и к воцарению Антихриста на Земле. Об этом говорится в видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале.

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Обвиняющей стороной в данном случае выступило право-консервативное, традиционалистское крыло православной церкви, неформальным лидером которого стал схиигумен Сергий – человек в высшей степени необычный.

Чем известен схиигумен Сергий

Начать можно с того, что в миру его зовут Николай Романов. Так же, как звали последнего русского императора, которого большевики убили вместе со всей его семьей.



Схиигумен Сергий / Фото Ura News

По твердому убеждению Сергия, убийство это было ритуальным, хотя официально РПЦ и патриарх Кирилл этого не признают.

В советские времена Романов был коррумпированным ментом и убийцей, он убил несколько человек. В 1986 году его за эти дела посадили на 13 лет.

Когда он вышел, то ударился в религию, поступил в семинарию и стал монахом-священником. При постриге принял имя Сергий в честь Сергия Радонежского.

Уже на этом этапе Сергий стал известен благодаря своей невероятной энергии и харизме. Например, для него не составляло особого труда собрать денег и людей для строительства нового храма или монастыря.

В это время он церковь полностью устраивал. Ленивые и жадные попы и иерархи с удовольствием смотрели, как Сергий собирает огромные деньги и все их тратит на строительство и развитие храмов и монастырей.

Одновременно Сегрий очень увлекся историей последнего императора – своего тезки Николая Романова.

Армия последователей Сергия

Фактически он стал лидером секты царебожников. Самым известным ее представителем была, например, Наталья Поклонская – бывшая "прокурор" Крыма.



Схиигумен Сергий и Наталья Поклонская / Фото Ura News

Но самое главное то, что фанатично верующий и очень харизматичный Сергий стал быстро собирать себе огромную армию последователей. Причем люди к нему приходили не с самого социального дна, а очень даже успешные и влиятельные.

Помимо Поклонской, у него в последователях множество высокопоставленных военных, ментов, прокуроров, депутатов, чиновников, а также важных бандитов и священников.

Все эти люди чем-то помогают Сергию, а он – духовно окормляет их. Он стал для них настоящим отцом. В сети есть полно роликов, на которых взрослые и серьезные люди плачут, когда понимают, что Сергия у них могут отобрать.

Эти люди, если понадобится, пойдут за схиигуменом и в огонь, и в воду. А понадобится такое уже очень скоро.

Во что верит схиигумен Сергий?

С началом эпидемии коронавируса Сергий объявил о скором приходе Антихриста. Согласно его учению, COVID-19 запустило тайное мировое и злое правительство. Оно хочет сейчас распихать по домам и лишить свободы всех своих противников.

Сергий считает, что после этого под видом вакцинации будет проведено массовое чипирование людей, которых таким образом лишат своей воли.

Ну а потом тайное мировое правительство натравит одни народы на другие, заставив их убивать друг друга. Начнется Третья мировая война: выживут только верные сторонники мирового правительства, так называемый "Золотой миллиард".

Что такое "Золотой миллиард"? Выражение-термин, которым обозначают населения развитых стран с достаточно высоким уровнем жизни в условиях ограниченных ресурсов.



Численность данного населения в миллиард связана с численностью суммарного населения таких стран и регионов, как США, Канада, Австралия, Евросоюз, Новая Зеландия, Израиль, Лихтенштейн, Монако, Люксембург, Андорра, Ватикан и Мальта до начала третьего тысячелетия.



Термин малоупотребительный в англоязычном мире. Вместо этого он широко распространен на просторах бывшего СССР.



Сергий считает, что из ада к этому миллиарду придет Антихрист и на Земле до второго пришествия будет установлено царство сатаны. Ну а наш схиигумен хочет этому помешать.

Более того, он считает, что РПЦ должна стать первой и главной линией обороны против мирового правительства и Антихриста.

По мнению Сергия, она должна бить во все колокола, молить Бога о помощи, не верить в истории о коронавирусе и сопротивляться вакцинации, за которой скрывается чипизация.

Что же вместо этого видит схиигумен?

Патриарх РПЦ Кирилл по приказу Путина массово закрывает храмы. Государство и церковь запрещают прихожанам собраться вместе, молиться и причащаться.



Патриарх Кирилл и Владимир Путин / Фото Vladtime

Схиигумен сразу все понял: патриарх Кирилл, который Владимир Гундяев, а также Путин, который по версии Сергия не сам Путин, а его клон – бесы и слуги сатаны.

По мнению Сергия, этих двоих, а также их окружение надо как можно быстрее отправить в ад: туда, откуда они, собственно, и появились.

По сути дела, в его картине мира начались последние дни перед концом света. Сейчас Путин и Гундяев по заказу мирового правительства активно ведут подготовку к приходу в этот мир Антихриста.

Борьба Сергия против Кремля и РПЦ

Соответственно, Сергий просто обязан сейчас поднять всех достойных людей на борьбу против "еретиков, раскольников, экуменистов, сатанистов и каббалистов". Именно так он называет президента и правительство РФ, а также руководство РПЦ.

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Сергий – человек очень активный. Словами он не стал ограничиваться. Вместе с небольшой армией сторонников он пришел в построенный им самим же Среднеуральский женский монастырь.

Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре / Фото ТАСС

Он выгнал оттуда настоятельницу и превратил это место в свой личный феодальный замок со стражей, с двором, с крестьянами и хозяйством.

Там действует один закон – его слово. Журналистов там, например, очень не любят. Когда там появилась Ксения Собчак, ей тут же сломали нос. Статус приближенной к Путину особы ей не помог.

Смотрите видео нападения на Собчак в монастыре / Телеграм-канал "Кровавая барыня​"



Создав себе базу, Сергий создал и канал коммуникации с внешним миром: регулярно записывает обращения в ютубе. С их помощью он стал супер успешным проповедником. Количество его сторонников стало быстро расти.

Схиигумен призвал своих людей создавать православное ополчение, то есть армию. Объявил вне закона Путина и Гундяева и пообещал провести поместный собор, чтобы их осудить.

Он с гневом ответил на письмо местного митрополита, который потребовал от Сергия покинуть монастырь и покаяться. Назвал его еретиком и экуменистом.

При этом схиигумен категорически отказался исполнять решение церковного суда, который лишил его сана и возможности проводить литургию.

Почему русские православные верят Сергию

В общем, Сергий отказался преклонить голову перед теми, кого он считает слугами тайного мирового правительства, Антихриста и сатаны.

Он вообще ничего не боится и абсолютно уверен в своей правоте. А вот его оппоненты, которые очень любят деньги и власть, но при этом совсем забыли о своей религии, не могут похвастать тем же.

При всех своих странностях, Сергий – реально верующий человек. А вот руководство РПЦ верит только в деньги. Это ни для кого не секрет.

Поэтому сейчас почти все православные в России верят неистовому сихигумену, но не Гундяеву, который любит отдыхать на яхтах с вином и молодыми девушками.

Так называемый патриарх и его окружение оказались, в общем, изолированы. Формально они все еще главные, но их слова пусты, их помыслы только о власти и о деньгах. И всем это очевидно.

Чего боится Путин

Соответственно, в РПЦ сейчас намечается серьезный раскол. И вы знаете, я не знаю, кто там победит. Путин и Гундяев, конечно, не могут допустить появление второго центра православия в России.

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С другой стороны, сделать они ничего не могут. Пойти на штурм монастыря нельзя. Во-первых, там полно женщин и детей, будут жертвы. Во-вторых, это будет прямым доказательством заявлений Сергия о том, что Путин и Гундяев – слуги Антихриста.

В третьих, как я уже сказал, у Сергия море сторонников среди российских силовиков. Они реально верят и в мировое правительство, и в сатанистов с каббалистами, и в скорый приход Антихриста.

Если эти люди получат приказ атаковать Сергия, они могут обернуть свое оружие против того, кто такой приказ отдал.

Сейчас Путин полностью, на 100%, зависит от лояльности силовиков. Поддержки в обществе уже не осталось. Поэтому он не может так рисковать поддержкой со стороны полиции, армии и ФСБ.

Российский президент Владимир Путин / Фото Getty Images

Он просто боится, что его власть останется совсем без опоры. Но и оставить схиигумена в покое Путин тоже не может. В конце концов, Сергий уже готовит ополчение, которое собирается Путина свергнуть и отдать его под суд.

Это уже не шутки, а серьезный мятеж. Я с огромным интересом буду сейчас наблюдать за развитием этой истории. Такого в новейшей истории РФ еще не было.

Сергий вместо Габышева

Точнее, было, но в гораздо более легком варианте. Помните шамана Александра Габышева, который шел на Москву? Это был добрый, мягкий, светлый человек. Такой себе Фродо Бэггинс, который шел в Мордор, чтобы спасти мир.

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Путинские дементоры из ФСБ и ОМОНа посадили его в дурдом и сейчас пытаются накачать лекарствами, чтобы лишить рассудка.

Ну, не нравится вам добрый шаман-хиппи – получите яростного, организованного схиигумена со своим замком, с армией, с идеологией и связями. Это уже будет настоящий Его воробейшество из "Игры престолов", который и отберет у вас власть.