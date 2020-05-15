Вечная жизнь для диктатора: какими методами Путин идет к цели

Президент России в полном соответствии с законами диктаторского жанра начал поиски вечной жизни. Дело в том, что он уже давно считает себя не просто наемным менеджером.

И его свита, и он сам позиционирует себя как некое сверхчеловеческое существо, лидера и вождя, способного предвидеть будущее и совершать героические поступки. Об этом говорится в видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале.

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Для людей, которые слишком долго находятся во власти, такое расстройство психики вообще типично. Они начинают здорово себя переоценивать и считать посланниками небес.

Поскольку в реальности они являются самыми обычными старыми пердунами, возникает неразрешимое противоречие. Ниспосланный небесами герой не может страдать отдышкой и геморроем, а реальный Иван Иваныч или в данном случае Владим Владимыч – очень даже.

Но это еще не самое страшное. Чем старше становится тот или иной самозваный лидер, тем больше в нем растет страх физической смерти. Конечно, никакой нормальный человек умирать не хочет. Но, в общем, мы это считаем естественным ходом событий.

А вот для обезумевшего властителя все намного сложнее. Он считает себя почти богом. Поэтому для него страх смерти становится мучительной паранойей, заполняющей все его внутреннее пространство.

И вот на этом моменте почти все они начинают поиски продления своего существования. Кто-то строит огромные храмы и пирамиды, кто-то создает новые религии, кто-то прибегает к магии и колдовству, а кто-то и к науке. Путин сейчас пошел по всем этим дорогам одновременно.

Религия

В Подмосковье силами Минобороны только что достроили огромный вроде бы православный храм, который изначально задумывался как капище "путинизма" – там были мозаики с изображением российского президента, его "апостолов" и его "героических" достижений.



Вот так должен был выглядеть мозаичный Путинав храме РПЦ / Фото МБХ

В самый последний момент эти мозаики сковырнули, но осадок, как говорится, остался. Православие Путин тоже не забывает. Он регулярно ездит по монастырям и скитам, прикладывается к мощам и исправно палит свечки.

Думаю, он без особой веры, но все же надеется вымолить себе вечную жизнь по этой линии, если всё остальное не получится реализовать.

Магия и колдовство

Магия и колдовство – самая закрытая (по понятным причинам) часть этого сюжета. Тут, конечно, обращает на себя внимание действительно жесткое противостояние с якутским шаманом Александром Габышевым, которого недавно снова повязали путинские дементоры.

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Путин почему-то видит в странном якуте серьезную угрозу своей власти. Для борьбы с ним Кремль выписывал какого-то супер-крутого шамана майя аж из Мексики. Однако иностранный консультант тут оказался бессилен, пришлось действовать сначала спецназу ФСБ, а сейчас вот – ОМОНу.

Помимо этого, по словам знающих людей, Кремль сейчас кишит астрологами, гадалками и колдунами, как во дворец вавилонских царей за тысячу лет до нашей эры.

Увлечение Путина оккультизмом подогревается его другом и соратником Сергеем Шойгу, по приказу которого в феврале 2019 года бурятские шаманы заживо сожгли несколько верблюдов на берегу озера Байкал. Это была жертва темным силам Нижнего мира, по сути дела – демонам.

Таким образом, Шойгу и его люди попросили их заступничества для Путина в управлении Россией. (Если принять эту систему координат, то Габышев автоматически становится врагом Путина, так как апеллирует к духам Верхнего мира). Но оккультизм и мистика – это тоже не конец истории.



Владимир Путин и шаман Александр Габышев / Колаж 24 канала

Наука

В 2018 году Путин запустил секретный на тот момент проект генетических исследований. Куратором проекта стоимостью 127 миллиардов рублей стала его старшая дочь, врач-эндокринолог Мария Воронцова, а центральным учреждением – секретный Курчатовский институт ядерной физики.

Официально все это называется "Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий на 2019 – 2027 годы". Российским СМИ с самого начала было даже запрещено писать о ней. Первым нарушило молчание американское агентство Bloomberg.

Примерно год назад оно написало, что Мария Воронцова провела в Москве тайную встречу с ведущими генетиками страны. Они там обсуждали этическую и техническую сторону генетического изменения человека.

Проще говоря, они выясняли, насколько сложно делать мутантов и стоит ли их делать вообще. Судя по всему, решили, что попробовать можно. На этой неделе Владимир Путин провел довольно необычное совещание – как раз по вопросам генетических исследований.



Владимир Путин с Марией Воронцовой / Фото "Интересная Россия"

Видимо, его этот вопрос очень заботит, так как там он распорядился, чтобы компания "Роснефть" вложила в эту сферу миллиард долларов. Там же ему рассказали, как идут испытания российской вакцины против коронавируса на мышах с человеческими генами.

Ну и самое странное – врачи рассказали ему о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой нашли рак мозга. Врачи подробно рассказали Путину, что собираются использовать для лечения этой болезни специально выведенные вирусы, способные уничтожать опухоль.

И вот тут мне стало не по себе. Представьте себе, что российские исследователи что-то там не докрутят, и этот вирус начнет жрать вместе с клетками опухоли и обычные клетки мозга? Вот это будет кино покруче коронавируса, который нападает на легкие.

Да и вообще? почему Путина вдруг посреди эпидемии коронавируса заинтересовало лечение именно глиобластомы. Ему-то какое дело? Не знаю, тут любые могут быть версии. Но главное – это смотрите, что получается.

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Итак, Путин запустил генетический проект. Он его назвал равным по значению атомному проекту в 1950-х годах. Эту программу финансирует государство и компания "Роснефть", которую возглавляет Игорь Сечин, самый близкий друг Путина.



Глава "Роснефти" Игорь Сечин / Фото "РИА Новости"

Неформальным куратором программы стала Мария Воронцова – дочь президента РФ. А исследования идут в Курчатовском институте во главе с Михаилом Ковальчуком – еще одним близким другом Путина. У них там почти семейный, очень закрытый бизнес по изготовлению мутантов.

Но главное в этом проекте – программа продления человеческой жизни. Как и все диктаторы, Путин надеется найти способ максиально продлить свое земное существование или даже сделать его бесконечным.

На эту миссию он отрядил свою дочку, своих друзей и миллиарды народных денег. Ради достижения цели они могут ставить любые эксперименты и создавать любых существ.

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Цель продления человеческой жизни, вроде бы, благая. Но мне почему-то кажется, что закончится эта история чем-то очень нехорошим. По-другому в Путина просто не бывает.