Путин теряет контроль над Северным Кавказом: какая ошибка к этому призвела

Понедельник 20 апреля стал очень необычным днем для столицы Северной Осетии – города Владикавказа. Несколько тысяч человек, протестующих против нынешней власти и ее политики, на целый день взяли под свой контроль центр республиканской столицы.

Чтобы их оттуда убрать и вернуть город под контроль путинского режима, власти пришлось применить как военную хитрость, так и грубую силу. Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" на 24 канале рассказал Иван Яковина.

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Но несмотря на временный успех, российская власть не может чувствовать себя в полной безопасности, так как причины массовых протестов не устранены. Более того, с каждым днем у людей появляется все больше поводов для борьбы со все более жадным и жестоким режимом.

Смотрите полный выпуск видеоблога "Безумный мир" Ивана Яковины:

Но обо всем по порядку. Владимир Путин всегда очень странно относился к Осетии и осетинам. Самый известный эпизод в их отношениях – это захват заложников в школе в Беслане в 2004 году.

Что известно о трагедии в Беслане?3 сентября 2004 года в этом городе чеченские террористы захватили в заложники более тысячи школьников и их родителей. Российский президент просто испугался приехать на место событий, он просто исчез на целую неделю. Единственное решение, которое Путин принял – начать штурм, в результате которого погибли более 300 человек, в основном дети.



В последние годы российским государственным СМИ вообще запрещено вспоминать об этой трагедии.

После штурма он в Осетию не приехал, и за свое бездействие и трусость даже не извинился. Сейчас он решил вытеснить даже память о погибших детях. Для этого предложил сделать день памяти жертв теракта, 3 сентября, днем воинской славы в честь окончания Второй мировой войны.

Вот такой эмоциональный фон в Осетии сейчас. А правит там нынешний некто Вячеслав Битаров. Этого человека называют хозяином местной бизнес-империи "Бавария", которая и печет хлеб, и варит пиво, и производит шоколад-мармелад, и держит сеть магазинов и много чего еще.



Политик Вячеслав Битаров / Фото: Российская газета

Как я понял из разговоров самих осетин, этот человек и ранее не пользовался большой популярностью в республике, а в последнее время его вообще стали ненавидеть. Катализатором вспышки гнева стал коронавирус, который сейчас везде и стал участником всех процессов.

Когда Путин объявил месячные каникулы за счет бизнеса, жизнь в небогатой Северной Осетии стала почти невыносимой. Большинство населения там так или иначе занято мелким и средним бизнесом. Когда всем этим людям запретили работать и вообще выходить из дома, но не дали им никаких денег взамен, народ оказался в отчаянном положении. Фактически – на грани голода.

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При этом заводы, магазины и фермы господина Битарова не только не остановились, но и нарастили производство. Все население катилось в нищету, а местный начальник богател. Это просто классика.

Конечно, в местных жителях начала копиться злоба – и на местное начальство, которое плевать на них хотело, и на Москву с Путиным, которые вообще не понимают, на что обрекли простых людей в далекой Осетии.

Напряжение росло с конца марта. Почти месяц негативная энергия не могла найти выход, но 20 апреля плотину прорвало. Хотя правильнее сказать, эту плотину подорвал один человек – Вадим Чельдиев.

Надо сказать, что это очень колоритный персонаж. По своей основной профессии он оперный певец, баритон. Выступал на лучших сценах мира. До последнего времени жил в Санкт-Петербурге и работал в солистом Мариинского театра.



Российский певец Вадим Чельдиев / Фото Kliker

Помимо этого, он заслуженный артист Северной Осетии и является объектом гордости для всего населения этой республики. Однако политические взгляды этого певца – очень необычны. Он является большим поклонником СССР и Иосифа Сталина.

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Надо, правда, отметить, что Чельдиев любит не столько их, сколько мифы о них. В его представлении это всеобщее равенство, отсутствие коррупции, справедливость и наказание чиновников. Насколько я понимаю, он все-таки не поддерживает массовые убийства, голод и геноцид.

Но в любом случае, в Северной Осетии у него огромная база поддержки и множество сторонников. В последнее время их стало еще больше в связи с тем, что Чельдиев заявил, встал на сторону противников карантина.

В своих постах в фейсбуке и в роликах на ютубе он призывал земляков саботировать российский режим насильственной изоляции, уверяя, что пандемии коронавируса не существует, а власти республики "специально нагнетают обстановку, чтобы ограбить народ".

Забавно, но российскаяя пропаганда последние несколько месяцев талдычила то же самое, но относительно властей и народов других стран. Все эти НТВ и "Россия-1" говорили, что COVID-19 нет, что он не опаснее гриппа, и что его придумали на Западе, чтобы загнать людей под ярмо.

Но когда Чельдиев эту мысль подхватил, творчески развил и применил к России, его тут же арестовали в Санкт-Петербурге. Его обвиняют в распространении недостоверных данных о коронавирусе. Однако еще до ареста в одном из последних своих роликов Чельдиев призвал своих сторонников 20 апреля выйти на площади и добиться "полной смены власти", как он выразился.

Чельдиев собирает людей на акцию протеста против власти: смотрите видео

И вы знаете, многие его услышали. Несколько тысяч осетин 20 апреля вышли на улицы Владикавказа под довольно логичными для ситуации требованиями. Часть людей хотела добиться освобождения из-под ареста Чельдиева, который за сутки стал народным героем и символом сопротивления, даже несмотря на сталинскую кашу в голове.

Другие митингующие хотели добиться введения полноценного чрезвычайного положения и карантина. В этом случае бизнес и простые работники получили бы от государства компенсацию за вынужденный простой.

Третья группа митингующих пошла дальше всех. Они заявили, что Вячеслав Битаров и вся его команда должны уйти в отставку. То есть требования всего за один день стали политическими.

Власть начала стягивать на площадь полицию и ОМОН. Однако местные полицейские и омоновцы отказались избивать людей ни за что, так как Северная Осетия – очень маленькая, этим ОМОНовцам потом самим пришлось бы очень плохо.

Чтобы потянуть время для прибытия ОМОНа из других регионов, власти пошли на переговоры. Протестующие не поняли эту хитрость и вступили в беседу. В результате диалог ни к чему не привел, а приехавший из других регионов ОМОН стал очень жестко выдавливать людей с площади.

Хотя силы были неравны, люди на площади отбивались, как умели. В частности, в полицаев летела брусчатка и куски плитки с этой же площади. Однако, в этот раз режим победил. Людей с площади прогнали, 60 человек полицаи взяли в плен и арестовали.

Владикавказ.

Что власть на самом деле думает про народ.



Приятного просмотра pic.twitter.com/HITP4oPjEW — Вашингтонский Öбком (@_Fashington) April 20, 2020

Однако Северная Осетия сейчас бурлит. Теперь у власти в заложниках находится не один только оперный певец, а еще несколько десятков человек. При этом все остальные проблемы не сняты.

Власть заставляет людей сидеть дома, не дает им работать, не предоставляет никакой нормальной помощи, а недовольных избивает ОМОНом из других регионов. В этой ситуации людям остается два выхода: либо бороться за свои права на улицах и площадях, либо умирать от нищеты и голода.



Митинг против карантина в российском Владикавказе / Скриншот с видео

Я несколько раз имел дело с осетинами, и могу сказать, что второе для них – вообще не вариант. Это очень смелые люди, они будут бороться и не отступят. Когда путинский режим не стал вести переговоры, и сразу пустил против них полицаев с дубинами, он совершил большую ошибку.

Теперь ему придется иметь дело с очень разгневанными людьми, которым нечего терять. Я думаю, в Кремле это понимают. Путин и его миньоны уже готовятся усмирять этот регион силой.

По последним данным "Новой Газеты", российская власть ввела армейские подразделения в Надтеречный район Чечни, который граничит с Северной Осетией и Ингушетией.

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Похоже, Путин снова теряет контроль над Северным Кавказом – там опять начинается какая-то очень серьезная и очень нехорошая история.