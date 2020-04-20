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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      В России тысяча людей вышли на митинг против карантина, произошли потасовки с полицией: видео

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      Мітинг проти карантину в Росії / Скриншот

      Примерно тысяча россиян вышли на митинг во Владикавказе против режима самоизоляции – так в РФ называют карантин. Часть людей пришли на акцию в масках, но о сохранении социальной дистанции не может идти и речи.

      Інформація про вимоги протестуючих різниться, повідомляє телеканал "Дождь".

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      За даними видання Baza, протестуючі вимагали відставки чинної влади і призначення нової тимчасової. За даними "ОВС-Інфо", учасники акції виступали за припинення режиму самоізоляції. Мовляв, через це люди почали втрачати роботу, а влада не пояснює, яким чином громадянам компенсуватимуть збитки, завдані запровадженими обмеженнями.

      Як повідомляє BBC, мітингувальники вимагали звільнення затриманих, зокрема – ініціатора акції оперного співака Вадима Чельдієва, який не вірить в існування коронавірусу.

      Влада не поспішає з поясненнями щодо відшкодувань, натомість на розгін мітингу направили поліцію і нацгвардію. Наразі точна кількість затриманих не повідомляється.

      Дивіться відео: у Владикавказі поліція розганяла мітингарів проти карантину

       

      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Митинги в России Новости России
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