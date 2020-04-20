В России тысяча людей вышли на митинг против карантина, произошли потасовки с полицией: видео
Примерно тысяча россиян вышли на митинг во Владикавказе против режима самоизоляции – так в РФ называют карантин. Часть людей пришли на акцию в масках, но о сохранении социальной дистанции не может идти и речи.
Інформація про вимоги протестуючих різниться, повідомляє телеканал "Дождь".
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За даними видання Baza, протестуючі вимагали відставки чинної влади і призначення нової тимчасової. За даними "ОВС-Інфо", учасники акції виступали за припинення режиму самоізоляції. Мовляв, через це люди почали втрачати роботу, а влада не пояснює, яким чином громадянам компенсуватимуть збитки, завдані запровадженими обмеженнями.
Як повідомляє BBC, мітингувальники вимагали звільнення затриманих, зокрема – ініціатора акції оперного співака Вадима Чельдієва, який не вірить в існування коронавірусу.
Влада не поспішає з поясненнями щодо відшкодувань, натомість на розгін мітингу направили поліцію і нацгвардію. Наразі точна кількість затриманих не повідомляється.
Дивіться відео: у Владикавказі поліція розганяла мітингарів проти карантину
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