В России тысяча людей вышли на митинг против карантина, произошли потасовки с полицией: видео

Примерно тысяча россиян вышли на митинг во Владикавказе против режима самоизоляции – так в РФ называют карантин. Часть людей пришли на акцию в масках, но о сохранении социальной дистанции не может идти и речи.

Інформація про вимоги протестуючих різниться, повідомляє телеканал "Дождь".

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За даними видання Baza, протестуючі вимагали відставки чинної влади і призначення нової тимчасової. За даними "ОВС-Інфо", учасники акції виступали за припинення режиму самоізоляції. Мовляв, через це люди почали втрачати роботу, а влада не пояснює, яким чином громадянам компенсуватимуть збитки, завдані запровадженими обмеженнями.

Як повідомляє BBC, мітингувальники вимагали звільнення затриманих, зокрема – ініціатора акції оперного співака Вадима Чельдієва, який не вірить в існування коронавірусу.

Влада не поспішає з поясненнями щодо відшкодувань, натомість на розгін мітингу направили поліцію і нацгвардію. Наразі точна кількість затриманих не повідомляється.

Митингующие начали кидать камни, силовики начали разгон, а из окон парламента звучит испуганный голос власти. #Осетия https://t.co/iUsQJtPUPn pic.twitter.com/895S4vi7Na — Алик Пухаев (@rajdianos) April 20, 2020

Глава МО г. Владикавказа и меценат Русланбек Икаев сейчас на площади разговаривает с народом. pic.twitter.com/do3ljht2Z3 — Алик Пухаев (@rajdianos) April 20, 2020

Во Владикавказе начались столкновения протестующих с полицией. pic.twitter.com/jAu8k31hWP — Алик Пухаев (@rajdianos) April 20, 2020

Дивіться відео: у Владикавказі поліція розганяла мітингарів проти карантину