В Росії тисяча людей вийшли на мітинг проти карантину, утворилися сутички з поліцією: відео
Приблизно тисяча росіян вийшли на мітинг у Владикавказі проти режиму самоізоляції – так в РФ називають карантин. Частина людей прийшли на акцію у масках, але про збереження соціальної дистанції не може йти і мови.
Інформація про вимоги протестуючих різниться, повідомляє телеканал "Дождь".
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За даними видання Baza, протестуючі вимагали відставки чинної влади і призначення нової тимчасової. За даними "ОВС-Інфо", учасники акції виступали за припинення режиму самоізоляції. Мовляв, через це люди почали втрачати роботу, а влада не пояснює, яким чином громадянам компенсуватимуть збитки, завдані запровадженими обмеженнями.
Як повідомляє BBC, мітингувальники вимагали звільнення затриманих, зокрема – ініціатора акції оперного співака Вадима Чельдієва, який не вірить в існування коронавірусу.
Влада не поспішає з поясненнями щодо відшкодувань, натомість на розгін мітингу направили поліцію і нацгвардію. Наразі точна кількість затриманих не повідомляється.
Дивіться відео: у Владикавказі поліція розганяла мітингарів проти карантину
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