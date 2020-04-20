16:41
20 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      В Росії тисяча людей вийшли на мітинг проти карантину, утворилися сутички з поліцією: відео

      -
      Мітинг проти карантину в Росії / Скриншот

      Приблизно тисяча росіян вийшли на мітинг у Владикавказі проти режиму самоізоляції – так в РФ називають карантин. Частина людей прийшли на акцію у масках, але про збереження соціальної дистанції не може йти і мови.

      Інформація про вимоги протестуючих різниться, повідомляє телеканал "Дождь".

      Читайте також Рюмка водки на столе: що слухають росіяни з вікон своїх будинків під час карантину – відео

      За даними видання Baza, протестуючі вимагали відставки чинної влади і призначення нової тимчасової. За даними "ОВС-Інфо", учасники акції виступали за припинення режиму самоізоляції. Мовляв, через це люди почали втрачати роботу, а влада не пояснює, яким чином громадянам компенсуватимуть збитки, завдані запровадженими обмеженнями.

      Як повідомляє BBC, мітингувальники вимагали звільнення затриманих, зокрема – ініціатора акції оперного співака Вадима Чельдієва, який не вірить в існування коронавірусу.

      Влада не поспішає з поясненнями щодо відшкодувань, натомість на розгін мітингу направили поліцію і нацгвардію. Наразі точна кількість затриманих не повідомляється.

      Дивіться відео: у Владикавказі поліція розганяла мітингарів проти карантину

       

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Мітинги в Росії Коронавірус COVID-19 Новини Росії
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 08:40 Карантин і експорт: чому далі буде гірше
      Наталія Микольска
      сьогодні , 08:03 Соціальна дистанція: що це і як надовго може затягнутися
      Світлана Попова