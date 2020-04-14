Россия изменила дату завершения Второй мировой войны
Госдума Российской Федерации перенесла день окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. За соответствующий закон проголосовали российские депутаты.
У пояснювальній записці автори законопроєкту посилалися на указ президії Верховної Ради СРСР від 2 вересня 1945 року, згідно з яким 3 вересня оголошується святом "Перемоги над Японією", передає Интерфакс.
Раніше Путін про події Другої світової: Ми повторимо, якщо до нас прийдуть з мечем
Формулювання 3 вересня – День закінчення Другої світової війни (1945 рік) символізує перехід від стану війни до миру, пошуку шляхів примирення і співпраці,
– мовиться у записці.
Схоже, що під час пандемії коронавірусу у світі та потужного спалаху COVID-19 в Росії розгляд цього закону для Держдуми був "вкрай важливим".
Це цікаво! У всьому світі днем завершення Другої світової війни вважається 2 вересня 1945 року. Саме тоді був підписаний формальний акт про беззастережну капітуляцію останнього активного союзника фашистської Німеччини – Японії.
До речі, поки світ бореться з коронавірусом та готується до масштабної економічної кризи, у Москві тривають зовсім інші підготовки. Там наразі думають, чи слід переносити парад на День перемоги 9 травня.
Свято планували грандіозне, адже у Росії святкуватимуть 75-річчя завершення "Великої вітчизняної війни". Приміром, на полігоні "Алабіно" відтворили копію столичної Красної площі, де проводять щоденні тренування військові. А техніка для параду вже готова до відправки у Москву. У Кремлі наголошують: невідомо коли, але дійство обов’язково відбудеться.
Читайте также
-
Коломойский серьезно просчитался с законом о банкахсегодня , 15:30
-
Масштабный пожар на Житомирщине ликвидировали: есть пострадавшиесегодня , 15:25
-
Вредные советы от Коломойскогосегодня , 12:30
-
Укрпочта предлагает более трех тысяч вакансий: какие именносегодня , 11:40
-
Пожар в Чернобыльской зоне 1986 – 2020: впечатляющие фотосегодня , 12:59
-
В Киеве произошел пожар со взрывом на электроподстанции – видеосегодня , 12:22