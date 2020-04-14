Росія змінила дату завершення Другої світової війни

Держдума Російської Федерації перенесла день закінчення Другої світової війни з 2 на 3 вересня. За відповідний закон проголосували російській депутати.

У пояснювальній записці автори законопроєкту посилалися на указ президії Верховної Ради СРСР від 2 вересня 1945 року, згідно з яким 3 вересня оголошується святом "Перемоги над Японією", передає Интерфакс.

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Формулювання 3 вересня – День закінчення Другої світової війни (1945 рік) символізує перехід від стану війни до миру, пошуку шляхів примирення і співпраці,

– мовиться у записці.

Схоже, що під час пандемії коронавірусу у світі та потужного спалаху COVID-19 в Росії розгляд цього закону для Держдуми був "вкрай важливим".

Це цікаво! У всьому світі днем завершення Другої світової війни вважається 2 вересня 1945 року. Саме тоді був підписаний формальний акт про беззастережну капітуляцію останнього активного союзника фашистської Німеччини – Японії.

До речі, поки світ бореться з коронавірусом та готується до масштабної економічної кризи, у Москві тривають зовсім інші підготовки. Там наразі думають, чи слід переносити парад на День перемоги 9 травня.

Свято планували грандіозне, адже у Росії святкуватимуть 75-річчя завершення "Великої вітчизняної війни". Приміром, на полігоні "Алабіно" відтворили копію столичної Красної площі, де проводять щоденні тренування військові. А техніка для параду вже готова до відправки у Москву. У Кремлі наголошують: невідомо коли, але дійство обов’язково відбудеться.