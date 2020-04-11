Парад буде, коли – невідомо: у Кремлі не визначились зі святкуванням Дня перемоги

У Москві парад на честь Дня перемоги відбудеться, проте коли – у Кремлі досі не знають. Російське Міноборони, тим часом, проводить активну підготовку до дійства.

На даний момент жодних рішень щодо перенесення параду через спалах коронавірусу немає. Про це повідомив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков в ефірі одного з російських телеканалів.

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Пєсков пояснив, що такі рішення ухвалюватимуть пізніше – з огляду на ситуацію з COVID-19 в країні.

Я можу сказати точно: ні у кого не повинно бути сумнівів, що парад перемоги і святкування Дня перемоги буде обов'язково – я не знаю, чи буде це 9 травня, чи пізніше, але воно буде,

– впевнений Пєсков.

Тим часом, Міноборони Росії активно готується до параду. З кінця березня на полігоні "Алабіно", де відтворили копію столичної Красної площі, проводять тренування. Наприкінці квітня усю техніку перевезуть до Москви, інформує Интерфакс.

В оргкомітеті 75-річчя Перемоги уже закликали ветеранів не брати участь у святкуваннях через пандемію.

Цікаво: Раніше, за інформацією ЗМІ, у Кремлі через спалах коронавірусу розглядали два варіанти відзначення Дня перемоги. Парад перемоги можуть провести, як завжди, 9 травня, але без глядачів. Альтернатива – парад "з трибунами", але восени.

Коли почали проводити парад перемоги?Перший парад перемоги відбувся 24 червня 1945 року на Красній площі у Москві. Рішення про його проведення ухвалив Йосиф Сталін.

У СРСР урочистий огляд військ проводили лише чотири рази – у 1945, 1965, 1985, 1990 роках.

Щороку 9 травня парад перемоги проводять лише з 1995 року.

Станом на 11 квітня в Росії зафіксовано 13 584 випадків зараження коронавірусом, більшість з яких – у Москві. За весь період від початку епідемії в Росії від коронавірусу померло 106 осіб.