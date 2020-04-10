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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Чому Путін уникає відповідальності: як коронавірус вдарив по Кремлю

      - Читать новость на русском
      Коронавірус в Росії / glavred.info

      Абсолютно не готовим до пандемії коронавірусу виявився Кремль. Путін до останнього затягував із карантином, бо хотів на референдумі 22 квітня 2020 року проштовхнути зміни до Конституції. Це дало б йому можливість знову балотуватися на посаду президента у 2024 році. Але зрештою референдум довелося скасувати.

      Багатодітна родина Попових з Єкатеринбурга ризикує залишитися без житла. Батько Євгеній через карантин втратив роботу, а у нього кілька кредитів, один з яких на купівлю квартири. Зараз він їх сплачувати не може.

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      При запровадженні карантину в Кремлі пообіцяли кредитні канікули для таких родин, як Попови. Але банкам не роз'яснили, як проводити таку процедуру і хто компенсуватиме збитки. Схожа ситуація із кредитами для малого і середнього бізнесу.

      Через закриття підприємств, роботу можуть втратити до 2 мільйонів росіян. Найбільше збитків зазнають у туристичній і готельній галузях та в ресторанному і розважальному бізнесах.

      Ми не можемо зустрічати гостей, тому у нас відпала професія офіціанта. І я не знаю жодних чарівних методів, щоб вона продовжувала існувати,
      – пояснила власниця винного ресторану "Бібліотека" Наталія Ільїна.

      Але вочевидь Кремлю байдуже на ці проблеми простих росіян. Володимир Путін, який всі 20 років свого правління зводив жорстку вертикаль влади з підпорядкуванням Кремлю, цього разу вирішив перекласти тягар відповідальності за подолання пандемії COVID-19 на регіональні уряди.


      Володимир Путін / Getty Images

      Російські регіони по-різному сприйняли заклик очільника Кремля. В частині запровадили жорсткі обмеження. Але в більшості регіонів дії місцевої влади були хаотичними, адже губернатори, які є призначенцями з Москви, звикли діяти за вказівкою з Кремля. А президент Росії дбає про власний рейтинг, тож уникає відповідальності.

      Якщо вживати жорсткі міри особисто від Володимира Путіна, то на нього впаде весь негатив зі сторони населення за все, що відбувається,
      – пояснив політолог Іван Преображенський.

      А ще проти Кремля грають низькі ціни на нафту. При чому саме Москва спровокувала кризу на ринках чорного золота. І поки її не вирішили, російська влада не надає підтримки малому і середньому бізнесу, намагаючись врятувати великі державні корпорації. Адже дрібні підприємці, яких в Росії 20% від населення, не є виборцями Путіна, а тому просто йому не цікаві.

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      Тим часом в Росії зафіксували найбільший приріст інфікованих на коронавірус за добу – майже 2 тисячі. Наразі за офіційними даними, заражених – понад 11 тисяч, померло – майже сотня росіян. Незалежні експерти стверджують, що справжні показники значно вищі.

      Хронологія подій про коронавірус в Росії:

      • 7 квітня Китай заявив, що більшість нових випадків коронавірусу завезені з Росії.
      • 2 квітня Путін звернувся до росіян та продовжив режим неробочих днів до кінця місяця.
      • 19 березня стало відомо, що в Москві померла перша пацієнтка від ускладнень через Covid– 19. Жінка мала супутні важкі захворювання, відтак її не вдалося врятувати.
      • 11 березня від коронавірусу помер 75– річний чоловік.
      • 6 березня п'ятеро хворих виявили в Москві, ще одного – в Нижньому Новгороді. У штабі зазначили, що всі нові випадки пов'язані з поїздками до Італії. Стан усіх пацієнтів задовільний, захворювання у них протікає в легкій формі.


      Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
       

      Автор: Марія Савчук
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини Росії Володимир Путін
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