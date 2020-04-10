Чому Путін уникає відповідальності: як коронавірус вдарив по Кремлю
Абсолютно не готовим до пандемії коронавірусу виявився Кремль. Путін до останнього затягував із карантином, бо хотів на референдумі 22 квітня 2020 року проштовхнути зміни до Конституції. Це дало б йому можливість знову балотуватися на посаду президента у 2024 році. Але зрештою референдум довелося скасувати.
Багатодітна родина Попових з Єкатеринбурга ризикує залишитися без житла. Батько Євгеній через карантин втратив роботу, а у нього кілька кредитів, один з яких на купівлю квартири. Зараз він їх сплачувати не може.
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При запровадженні карантину в Кремлі пообіцяли кредитні канікули для таких родин, як Попови. Але банкам не роз'яснили, як проводити таку процедуру і хто компенсуватиме збитки. Схожа ситуація із кредитами для малого і середнього бізнесу.
Через закриття підприємств, роботу можуть втратити до 2 мільйонів росіян. Найбільше збитків зазнають у туристичній і готельній галузях та в ресторанному і розважальному бізнесах.
Ми не можемо зустрічати гостей, тому у нас відпала професія офіціанта. І я не знаю жодних чарівних методів, щоб вона продовжувала існувати,
– пояснила власниця винного ресторану "Бібліотека" Наталія Ільїна.
Але вочевидь Кремлю байдуже на ці проблеми простих росіян. Володимир Путін, який всі 20 років свого правління зводив жорстку вертикаль влади з підпорядкуванням Кремлю, цього разу вирішив перекласти тягар відповідальності за подолання пандемії COVID-19 на регіональні уряди.
Володимир Путін / Getty Images
Російські регіони по-різному сприйняли заклик очільника Кремля. В частині запровадили жорсткі обмеження. Але в більшості регіонів дії місцевої влади були хаотичними, адже губернатори, які є призначенцями з Москви, звикли діяти за вказівкою з Кремля. А президент Росії дбає про власний рейтинг, тож уникає відповідальності.
Якщо вживати жорсткі міри особисто від Володимира Путіна, то на нього впаде весь негатив зі сторони населення за все, що відбувається,
– пояснив політолог Іван Преображенський.
А ще проти Кремля грають низькі ціни на нафту. При чому саме Москва спровокувала кризу на ринках чорного золота. І поки її не вирішили, російська влада не надає підтримки малому і середньому бізнесу, намагаючись врятувати великі державні корпорації. Адже дрібні підприємці, яких в Росії 20% від населення, не є виборцями Путіна, а тому просто йому не цікаві.
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Тим часом в Росії зафіксували найбільший приріст інфікованих на коронавірус за добу – майже 2 тисячі. Наразі за офіційними даними, заражених – понад 11 тисяч, померло – майже сотня росіян. Незалежні експерти стверджують, що справжні показники значно вищі.
Хронологія подій про коронавірус в Росії:
- 7 квітня Китай заявив, що більшість нових випадків коронавірусу завезені з Росії.
- 2 квітня Путін звернувся до росіян та продовжив режим неробочих днів до кінця місяця.
- 19 березня стало відомо, що в Москві померла перша пацієнтка від ускладнень через Covid– 19. Жінка мала супутні важкі захворювання, відтак її не вдалося врятувати.
- 11 березня від коронавірусу помер 75– річний чоловік.
- 6 березня п'ятеро хворих виявили в Москві, ще одного – в Нижньому Новгороді. У штабі зазначили, що всі нові випадки пов'язані з поїздками до Італії. Стан усіх пацієнтів задовільний, захворювання у них протікає в легкій формі.
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