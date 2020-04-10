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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Почему Путин избегает ответственности: как коронавирус ударил по Кремлю

      - Читати новину українською
      Коронавирус в России / glavred.info

      Абсолютно не готовым к пандемии коронавируса оказался Кремль. Путин до последнего тянул с карантином, потому что хотел на референдуме 22 апреля 2020 года протолкнуть изменения в Конституцию. Это дало бы ему возможность снова баллотироваться на пост президента в 2024 году. Но в конце концов референдум пришлось отменить.

      Многодетная семья Поповых из Екатеринбурга рискует остаться без жилья. Отец Евгений из-за карантина потерял работу, а у него несколько кредитов, один из которых на покупку квартиры. Сейчас он их платить не может.

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      При введении карантина в Кремле пообещали кредитные каникулы для таких семей, как Поповы. Но банкам не разъяснили, как проводить такую процедуру и кто будет компенсировать убытки. Похожая ситуация с кредитами для малого и среднего бизнеса.

      Из-за закрытия предприятий, работу могут потерять до 2 миллионов россиян. Больше всего убытков несут в туристической и гостиничной отраслях и в ресторанном и развлекательном бизнесах.

      Мы не можем встречать гостей, поэтому у нас отпала профессия официанта. И я не знаю никаких волшебных методов, чтобы она продолжала существовать,
      – объяснила владелица винного ресторана "Библиотека" Наталья Ильина.

      Но видимо Кремлю безразлично на эти проблемы простых россиян. Владимир Путин, который все 20 лет своего правления строил жесткую вертикаль власти с подчинением Кремлю, на этот раз решил переложить груз ответственности за преодоление пандемии COVID-19 на региональные правительства.


      Владимир Путин / Getty Images

      Российские регионы по-разному восприняли призыв главы Кремля. В части ввели жесткие ограничения. Но в большинстве регионов действия местной власти были хаотичными, ведь губернаторы, которые являются назначенцами из Москвы, привыкли действовать по указке из Кремля. А президент России заботится о собственном рейтинге, поэтому избегает ответственности.

      Если принимать жесткие меры лично от Владимира Путина, то на него упадет весь негатив со стороны населения за все, что происходит,
      – пояснил политолог Иван Преображенский.

      А еще против Кремля играют низкие цены на нефть. При чем именно Москва спровоцировала кризис на рынках черного золота. И пока его не решили, российская власть не оказывает поддержки малому и среднему бизнесу, пытаясь спасти крупные государственные корпорации. Ведь мелкие предприниматели, которых в России 20% населения, не являются избирателями Путина, а потому просто ему не интересны.

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      Тем временем в России зафиксировали самый большой прирост инфицированных коронавирусом за сутки – почти 2 тысячи. Сейчас по официальным данным, зараженных – свыше 11 тысяч, умерших – почти сотня россиян. Независимые эксперты утверждают, что настоящие показатели значительно выше.

      Хронология событий про коронавирус в России:

      • 7 апреля Китай заявил, что большинство новых случаев коронавируса завезены из России.
      • 2 апреля Путин обратился к россиянам и продолжил режим нерабочих дней до конца месяца.
      • 19 марта стало известно, что в Москве умерла первая пациентка от осложнений из-за Covid-19. Женщина имела сопутствующие тяжелые заболевания, следовательно ее не удалось спасти.
      • 11 марта от коронавируса умер 75-летний мужчина.
      • 6 марта пятеро больных обнаружили в Москве, еще одного – в Нижнем Новгороде. В штабе отметили, что все новые случаи связаны с поездками в Италию. Состояние всех пациентов удовлетворительное, заболевание у них протекает в легкой форме.


      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала
       

      Автор: Мария Савчук
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости России Владимир Путин
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