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      Россия отправила в Итлаию не помощь, а разведку – The Telegraph

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      Кого на самом деле отправила Россия в Италию / rtvi.com

      Российская военная миссия, которая находится в Италии предположительно для помощи в борьбе с кризисом коронавируса, будет тайно собирать жизненно важные разведданные, предупредил в четверг британский эксперт.

      "Команда, состоящая из более чем 100 российских военных, включая экспертов по химической и биологической войне, прибыла в Италию на прошлой неделе со своим оборудованием, на котором была нанесена надпись "Из России с любовью", – передает The Telegraph.

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      "Однако эта миссия вызвала подозрение в итальянских политических и военных кругах, и источники сообщили итальянским СМИ, что "80%" оборудования, ввезенного россиянами на массивных транспортных самолетах, является "бесполезной" и используется в качестве предлога для вмешательства", – пишет газета.

      "Один из ведущих британских экспертов по химической и биологической войне заявил, что вполне вероятно, что контингент включает офицеров военной разведки из ГРУ, российского эквивалента МI-6. По его словам, они используют развертывание в Италии как возможность собирать сведения обо всем, от итальянских военных до транспортных систем", – утверждает The Telegraph.

      "Как будто у них неожиданно случились все Рождественские праздники сразу, – заявил Хамиш де Бреттон-Гордон, бывший командующий британским Полком химической, биологической, радиационной и ядерной защиты (англ. Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Regiment). – Было бы наивно думать, что они не собирают разведданные. Для них это – открытая цель".

      По его словам, ему показалось странным, что итальянское правительство разрешило это развертывание.

      Невероятно, что россиянам разрешили въехать в страну НАТО на крайне излишних основаниях, – сказал он The Telegraph.

      Итальянцы мало нуждались в дополнительных химических, биологических и радиологических ресурсах, считает он.

      Обратите внимание: Примерно 80% российской помощи Италии бесполезны для борьбы с коронавирусом, – La Stampa

      "Они являются лидерами в химическом, биологическом, радиологическом и ядерном оружии в НАТО и в ЕС. Их считают золотым стандартом, и они обладают большими возможностями. Я не думаю, что им нужна партия стареющего российского оборудования", – сказал де Бреттон-Гордон, который покинул британскую армию в 2012 году в звании полковника.

      Автор: Катимся!
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости России Новости политики Публикации
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