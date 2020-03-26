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      Итальянские каникулы путинских казачков, или Настоящие прчины "помощи" России

      -
      Российские "спасатели" уже спешат ... / Twitter

      Конвой помощи из России в Италию это не только геополитическая игра Кремля, ничего общего с благочестивостью и искренностью не имеющая, а представляющая собой холодный, спланированный расчет.

      Буквально с первых секунд как первый военно-транспортный Ил-76 вылетел в Италию с гуманитарной помощью под девизом "От России с любовью", возникали сомнения, что с этой самой "любовью" эти самолеты от Министерства обороны РФ, техника от МО РФ и специалисты МО РФ, а отнюдь не представители Министерства здравоохранения, отправляются в страну – члена НАТО.

      Ранее мы писали: Плевать на русских. Почему Кремль "спасает" мир от коронавируса

      На протяжении всей этой недели появилось немало новых, любопытных деталей о том, что конвой помощи из России в Италию это не только геополитическая игра Кремля, ничего общего с благочестивостью и искренностью не имеющая, а представляющая собой холодный, спланированный расчет, при непосредственном участии кремлевских марионеток в ЕС. Но именно прибытие конвоя и последовавшая за ним информационная волна, а так же новые факты, указали еще и на другие цели секретной миссии "российских спасителей".

      Прежде всего, бросилось в глаза то, что этот визит сопровождается не только колоссальным освещением в СМИ, причем не только российских, но и имеющих с ними прямую связь, либо же являющихся их филиалами, медиаплощадками в странах ЕС, но и распространением нарратива беспомощности и безразличия Европы. В социальных сетях стали распространятся не только хвалебные видео, заснятые итальянскими водителями, встречающими помпезную колонну "российских спасителей", но ярко недвусмысленные, когда некие итальянцы (зачастую бомжеватого вида), сворачивают флаги ЕС, и вместо них на флагштоки устанавливают флаги РФ.

      Но, самое интересное произошло некоторое время спустя, когда итальянцы смогли ознакомиться с тем грузом, который в их страну привезли "российские спасители". И как оказалось, 80% привезенного россиянами груза в страну, это совершенно не предназначенный для борьбы с коронавирусом хлам…

      В то время как итальянские журналисты только начинают задаваться вопросом, зачем Россия отправила в Италию своих военных, которые в количестве 100 человек и так не смогли бы переломить ситуацию с эпидемией, а учитывая, что 80% их оборудования, это ненужный мусор, мы на эти вопросы уже давно ответили. Во многом потому, что Украина куда лучше знакома с гибридными операциями Кремля, проводимыми под совершенно разнообразными предлогами.

      Российская операция в Италии это не только возможность для России разыграть карту взаимопомощи и добродетели, особенно в период судебного разбирательства МН17, дабы понизить градус общественного неприятия и с новой силой развивать тему отмены санкций.

      Это не только глобальный информационный проект, призванный чуть ли в режиме онлайн демонстрировать мощь российской армии, ее оперативность и мобильность. Это не только дискредитация в медиа Европейского сообщества, что может стать в будущем подосновой для очередного референдума о выходе из состава ЕС очередной страны. Это еще и масштабная разведывательная операция.

      Важно! Кремлевская "фабрика лжи", или Мыть надо не только руки, а и уши

      Уж извините, но сотня военных специалистов, в сердце ЕС, от военного объекта – аэродрома Пратика ди Маре, стройной колонной рассекающие 600 километров через всю Италию, к городу Бергамо, что же это, если не настоящий подарок для российской военной разведки.

      Но, что сделано – то сделано, однако, в свете данных обстоятельств, думаю итальянским, немецким и прочим спецслужбам, стоит куда внимательнее присмотреться к кремлевским шестеркам. Ведь в данном случае они сыграли не маловажную, а возможно главную роль в операции "Итальянские каникулы".

      Плюс, европейским спецслужбам стоит иметь ввиду, что в составе этих военных "спасателей" есть специалисты по "гибридным операциям", которые могут вместе с любителями России в самой Италии активизировать сеть своих сторонников, а также специалисты по информационно-психологическим операциям. А с учетом морально- психологического состояния итальянцев от трагедии, которая происходит, очень легко взорвать общество.

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      Автор: Александр Коваленко
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости политики Владимир Путин Новости России Публикации Российская пропаганда
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