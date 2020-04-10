Росія відправила в Італію не допомогу, а розвідку – The Telegraph

Російська військова місія, яка знаходиться в Італії, хоче допомогти в боротьбі з коронавірусною кризою, буде таємно збирати життєво важливі розвіддані, попередив в четвер британський експерт.

"Команда, состоящая из более чем 100 российских военных, включая экспертов по химической и биологической войне, прибыла в Италию на прошлой неделе со своим оборудованием, на котором была нанесена надпись "Из России с любовью", – передает The Telegraph.

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"Однако эта миссия вызвала подозрение в итальянских политических и военных кругах, и источники сообщили итальянским СМИ, что "80%" оборудования, ввезенного россиянами на массивных транспортных самолетах, является "бесполезной" и используется в качестве предлога для вмешательства", – пишет газета.

"Один из ведущих британских экспертов по химической и биологической войне заявил, что вполне вероятно, что контингент включает офицеров военной разведки из ГРУ, российского эквивалента МI-6. По его словам, они используют развертывание в Италии как возможность собирать сведения обо всем, от итальянских военных до транспортных систем", – утверждает The Telegraph.

"Как будто у них неожиданно случились все Рождественские праздники сразу, – заявил Хамиш де Бреттон-Гордон, бывший командующий британским Полком химической, биологической, радиационной и ядерной защиты (англ. Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Regiment). – Было бы наивно думать, что они не собирают разведданные. Для них это – открытая цель".

По его словам, ему показалось странным, что итальянское правительство разрешило это развертывание.

Невероятно, что россиянам разрешили въехать в страну НАТО на крайне излишних основаниях, – сказал он The Telegraph.

Итальянцы мало нуждались в дополнительных химических, биологических и радиологических ресурсах, считает он.

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"Они являются лидерами в химическом, биологическом, радиологическом и ядерном оружии в НАТО и в ЕС. Их считают золотым стандартом, и они обладают большими возможностями. Я не думаю, что им нужна партия стареющего российского оборудования", – сказал де Бреттон-Гордон, который покинул британскую армию в 2012 году в звании полковника.