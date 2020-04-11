Парад будет, когда – неизвестно: в Кремле не определились с празднованием Дня победы

В Москве парад в честь Дня победы состоится, однако когда – в Кремле до сих пор не знают. Российское Минобороны, тем временем, проводит активную подготовку к действу.

На данный момент никаких решений о переносе парада из-за вспышки коронавируса нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире одного из российских телеканалов.

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Песков пояснил, что такие решения будут принимать позже – учитывая ситуацию с COVID-19 в стране.

Я могу сказать точно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад победы и празднования Дня победы будет обязательно – я не знаю, будет ли это 9 мая, или позже, но он будет,

– уверен Песков.

Между тем, Минобороны России активно готовится к параду. С конца марта на полигоне "Алабино", где воссоздали копию столичной Красной площади, проводят тренировки. В конце апреля всю технику перевезут в Москву, информирует Интерфакс.

В оргкомитете 75-летия Победы уже призвали ветеранов не участвовать в торжествах из-за пандемии.

Интересно: Раньше, по информации СМИ, в Кремле из-за вспышки коронавируса рассматривали два варианта празднования Дня победы. Парад победы могут провести, как всегда, 9 мая, но без зрителей. Альтернатива – парад "с трибунами", но осенью.

Когда начали проводить парад победы?Первый парад победы состоялся 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Решение о его проведении принял Иосиф Сталин.

В СССР торжественный смотр войск проводили только четыре раза – в 1945, 1965, 1985, 1990 годах.

Ежегодно 9 мая парад победы проводят только с 1995 года.

По состоянию на 11 апреля в России зафиксированы 13 584 случая заражения коронавирусом, большинство из которых – в Москве. За весь период с начала эпидемии в России от коронавируса умерло 106 человек.