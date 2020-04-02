В Кремле рассматривают возможность провести парад победы осенью, – СМИ
В Москве из-за вспышки коронавируса рассматривают два варианта празднования Дня победы. Парад победы могут провести, как всегда, 9 мая, но без зрителей. Альтернатива – парад "с трибунами", но осенью.
В случае, если празднование перенесут на осень, парад приурочат к окончанию Второй мировой войны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на анонимные источники в Минобороны России и Администрации Президента РФ.
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В мире датой окончания Второй мировой войны признано 2 сентября. Такого же взгляда придерживались и в России с 2010 года. Однако 1 апреля Госдума России перенесла дату окончания войны на 3 сентября.
Таким образом, говорится в пояснительной записке к законопроекту: "будут укреплены исторические основы и патриотические традиции, сохранена историческая справедливость в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечена достойная память погибших".
Сейчас официальный Кремль возможность переноса даты парада победы не комментирует.
Конечно, обсуждаются самые разные варианты, но не принималось никаких решений.
– сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Интересно! Ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал ситуацию с коронавирусом психозом. Глава Беларуси также пообещал, что обязательно посетит парад победы в Москве 9 мая.
По состоянию на 2 апреля в России зафиксировано более 3 500 случаев коронавируса, 30 человек умерли. В стране действуют карантинные ограничения.
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