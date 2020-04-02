17:30
2 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Кремлі розглядають можливість провести парад перемоги восени, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Парад проведуть або без глядачів, або восени / Военный обзор

      У Москві через спалах коронавірусу розглядають два варіанти відзначення Дня перемоги. Парад перемоги можуть провести, як завжди, 9 травня, але без глядачів. Альтернатива – парад "з трибунами", але восени.

      У випадку, якщо святкування перенесуть на осінь, парад приурочать до закінчення Другої світової війни. Про це повідомляє РБК з посиланням на анонімні джерела у Міноборони Росії та Адміністрації Президента РФ.

      До теми Коронавірус в Росії: Путін заборонив вітатися з ним за руку і засів у резиденції під Москвою

      У світі датою закінчення Другої світової війни визнано 2 вересня. Такого ж погляду дотримувались і в Росії з 2010 року. Проте 1 квітня Держдума Росії перенесла дату закінчення війни на 3 вересня.

      Таким чином, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту: "будуть зміцнені історичні основи та патріотичні традиції, збережена історична справедливість щодо переможців у Другій світовій війні, увіковічнена достойна пам’ять загиблих".

      Наразі офіційний Кремль можливість перенесення дати параду перемоги не коментує.

      Певна річ, обговорюються найрізноманітніші варіанти, але не ухвалювалось жодних рішень.
      – повідомив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

      Цікаво! Раніше Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав ситуацію з коронавірусом психозом. Очільник Білорусі також пообіцяв, що обов'язково відвідає парад перемоги у Москві 9 травня.

      Станом на 2 квітня в Росії зафіксовано понад 3 500 випадків коронавірусу, 30 людей померли. В країні діють карантинні обмеження.

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини політики Коронавірус COVID-19 Володимир Путін День Перемоги Новини Росії
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 10:34 Венедіктова представила свого нового заступника: ним став Ігор Мустеца з Чернівців
      Новини України 4712
      сьогодні , 17:13 Опалювальний сезон: коли вимкнуть опалення в Україні 2020
      Новини України 20522
      сьогодні , 12:33 Українка, яка обслуговувала хворих коронавірусом в Італії, приховала це на кордоні
      Новини України 3686
      сьогодні , 11:06 Коронавірус в Росії: зафіксовано понад 3500 хворих
      Лікування 141167
      сьогодні , 11:27 У Чехії надзвичайний стан продовжать до 11 травня
      Новини світу 4316
      сьогодні , 11:24 СБУ провела обшук у лабораторії Пальчевського Eurolab
      Новини України 4579
      сьогодні , 11:03 Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
      Лікування 501541
      сьогодні , 12:00 Смертельний відпочинок в Криму
      Блоги 6301
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 17:30 Скандал з Єрмаком і розкол "Слуги народу": Зеленському час визначитися, з ким він
      Анна Калюжна
      сьогодні , 17:05 "Слуги народу" починають показувати зуби, або Хто протистоїть Зеленському
      Віталій Шабунін
      Залиште відгук