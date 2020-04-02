У Кремлі розглядають можливість провести парад перемоги восени, – ЗМІ
У Москві через спалах коронавірусу розглядають два варіанти відзначення Дня перемоги. Парад перемоги можуть провести, як завжди, 9 травня, але без глядачів. Альтернатива – парад "з трибунами", але восени.
У випадку, якщо святкування перенесуть на осінь, парад приурочать до закінчення Другої світової війни. Про це повідомляє РБК з посиланням на анонімні джерела у Міноборони Росії та Адміністрації Президента РФ.
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У світі датою закінчення Другої світової війни визнано 2 вересня. Такого ж погляду дотримувались і в Росії з 2010 року. Проте 1 квітня Держдума Росії перенесла дату закінчення війни на 3 вересня.
Таким чином, йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту: "будуть зміцнені історичні основи та патріотичні традиції, збережена історична справедливість щодо переможців у Другій світовій війні, увіковічнена достойна пам’ять загиблих".
Наразі офіційний Кремль можливість перенесення дати параду перемоги не коментує.
Певна річ, обговорюються найрізноманітніші варіанти, але не ухвалювалось жодних рішень.
– повідомив прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Цікаво! Раніше Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав ситуацію з коронавірусом психозом. Очільник Білорусі також пообіцяв, що обов'язково відвідає парад перемоги у Москві 9 травня.
Станом на 2 квітня в Росії зафіксовано понад 3 500 випадків коронавірусу, 30 людей померли. В країні діють карантинні обмеження.
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