00:29
22 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Новый враг медицины РФ. Скучное выступление Путина
      Вєсті Кремля
      23:15, 21 февраля
      Вести.UA: Супергерой по-украински. Вредные дела депутатов
      Вєсті.UA
      20:39, 21 февраля
      Слишком большие суммы в платежках за газ: что происходит с тарифами
      ЦРУ
      09:00, 20 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Советские пищевые привычки
      Згадати все
      14:44, 21 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      В России шаманы провели ужасный обряд, спалив пять верблюдов: видео 18+

      125 Читати новину українською
      Удивляет, как подобные обряды могут существовать в ХХІ веке
      Удивляет, как подобные обряды могут существовать в ХХІ веке / ru.egemen.kz

      Впервые в современной истории России бурятские шаманы совершили обряд жертвоприношения "Жен тенгери Яба", во время которого убили и сожгли пятерых верблюдов. Убийство животных было направлено на "укрепление России и ее народов".

      В начале ролика зрителей предупреждают, что несовершеннолетним и слабонервным людям видео смотреть не рекомендуется. Картина и впрямь отвратительная – пять изрубленных животных лежат на дровах, куда сносят различные ритуальные предметы, а потом поджигают костер.

      Читайте также: Российские пропагандисты обвинили авторов игры Metro: Exodus в русофобии

      "Мы проводим этот молебен от чистого сердца, от души. Сохраняя и возобновляя традиции, мы восстанавливаем те незыблемые культурные ценности, которые приведут к возрождению нашей великой державы", – сказал в видео заместитель верховного шамана Артур Цибиков.

      Он также отметил, что его соотечественники должны вспомнить, что такое семья, патриотизм, суверенитет страны, осознать, где и как они живут. Однако как эти категории связаны с убийством животных, заместитель верховного шамана не объяснил.

      В России провели обряд с сожжением верблюдов: видео 18+

       

      blog_ava
      Пройдет ли Порошенко во второй тур выборов: ответ эксперта
      21 февраля
      710
      Теги: Новости России Мир животных Жертвы
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 21 февраля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 21 февраля: полковник Нацгвардии бил ногами майдановца и план на выборы от РФ
      21 февраля , 22:49 Главные новости 21 февраля: полковник Нацгвардии бил ногами майдановца и план на выборы от РФ
      122
      Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как
      18 февраля , 19:00 Пенсия вырастет с 1 марта: на сколько, кому и как
      Яніна Ткачук 13157
      Шалені домогосподарки: хатня робота жінок світу коштує 10 трильйонів доларів!
      21 февраля , 22:01 Шалені домогосподарки: хатня робота жінок світу коштує 10 трильйонів доларів!
      Наталія Лебідь 908
      Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
      21 февраля , 21:04 Metro: Exodus – почему вокруг украинской игры так много шума
      Анастасія Можаровська 379
      Чому Путін змусив Януковича тікати з України?
      21 февраля , 18:40 Чому Путін змусив Януковича тікати з України?
      Артем Овдієнко 2482
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Березовский говорил о возможном самоубийстве, - друг
       26 марта 2013 , 16:13 4
      В Конгресс США внесен законопроект о поставках оружия в Украину
       13 февраля 2015 , 11:50
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук