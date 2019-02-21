В России шаманы провели ужасный обряд, спалив пять верблюдов: видео 18+

Впервые в современной истории России бурятские шаманы совершили обряд жертвоприношения "Жен тенгери Яба", во время которого убили и сожгли пятерых верблюдов. Убийство животных было направлено на "укрепление России и ее народов".

В начале ролика зрителей предупреждают, что несовершеннолетним и слабонервным людям видео смотреть не рекомендуется. Картина и впрямь отвратительная – пять изрубленных животных лежат на дровах, куда сносят различные ритуальные предметы, а потом поджигают костер.

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"Мы проводим этот молебен от чистого сердца, от души. Сохраняя и возобновляя традиции, мы восстанавливаем те незыблемые культурные ценности, которые приведут к возрождению нашей великой державы", – сказал в видео заместитель верховного шамана Артур Цибиков.

Он также отметил, что его соотечественники должны вспомнить, что такое семья, патриотизм, суверенитет страны, осознать, где и как они живут. Однако как эти категории связаны с убийством животных, заместитель верховного шамана не объяснил.

В России провели обряд с сожжением верблюдов: видео 18+