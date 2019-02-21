22:59
21 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Нова російська дієта. Як у РФ стають чоловіками
      Вєсті Кремля
      22:39, 19 лютого
      Вєсті.UA: Супергерой по-українськи. Шкідливі справи депутатів
      Вєсті.UA
      20:35, сьогодні
      Надто великі суми у платіжках за газ: що відбувається із тарифами
      ЦРУ
      09:00, 20 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські харчові звички
      Згадати все
      14:44, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      НЕБЕСНА СОТНЯ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 УЛЯНА СУПРУН

      У Росії шамани провели жахливий обряд, спаливши п'ятьох верблюдів: відео 18+

      56 Читать новость на русском
      Дивує, як подібні обряди можуть існувати у ХХІ столітті
      Дивує, як подібні обряди можуть існувати у ХХІ столітті / ru.egemen.kz

      Вперше у сучасній історії Росії бурятські шамани здійснили обряд жертвоприношення "Жен тенгері Яба", під час якого вбили і спалили п'ятьох верблюдів. Вбивство тварин було спрямоване на "зміцнення Росії та її народів".

      На початку ролика глядачів попереджають, що неповнолітнім та слабкодухим людям відео дивитись не рекомендується. Картина і справді огидна – п'ять порубаних тварин на дровах, куди зносять різні ритуальні предмети, а потім запалюють вогнище. 

      Читайте також: Російські пропагандисти звинуватили авторів гри Metro: Exodus в русофобії

      "Ми проводимо цей молебень від чистого серця, від душі. Зберігаючи та відновлюючи традиції, ми відновлюємо ті непохитні культурні цінності, які приведуть до відродження нашої великої держави", – сказав у відео заступник верховного шамана Артур Цибіков. 

      Він також зазначив, що його співвітчизники мають пригадати, що таки сім'я, патріотизм, суверенітет країни, усвідомити, де і як вони живуть. Проте як ці категорії пов'язані з вбивством тварин, заступник верховного шамана не пояснив. 

      У Росії провели обряд зі спаленням верблюдів: відео 18+

       

      blog_ava
      Млинці на молоці: простий рецепт приготування
      сьогодні
      8992
      Теги: Жертви Новини Росії Світ тварин
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 21 лютого: полковник Нацгвардії бив ногами майданівця та "виборча схема" Росії
      сьогодні , 22:25 Головні новини 21 лютого: полковник Нацгвардії бив ногами майданівця та "виборча схема" Росії
      321
      Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      18 лютого , 19:10 Пенсія виросте з 1 березня: на скільки, кому і як
      Яніна Ткачук 8718
      Шалені домогосподарки: хатня робота жінок світу коштує 10 трильйонів доларів!
      сьогодні , 22:01 Шалені домогосподарки: хатня робота жінок світу коштує 10 трильйонів доларів!
      Наталія Лебідь 764
      Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
      сьогодні , 21:04 Metro: Exodus – чому навколо української гри так багато шуму
      Анастасія Можаровська 527
      Чому Путін змусив Януковича тікати з України?
      сьогодні , 18:40 Чому Путін змусив Януковича тікати з України?
      Артем Овдієнко 2265
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук