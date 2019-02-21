У Росії шамани провели жахливий обряд, спаливши п'ятьох верблюдів: відео 18+

Вперше у сучасній історії Росії бурятські шамани здійснили обряд жертвоприношення "Жен тенгері Яба", під час якого вбили і спалили п'ятьох верблюдів. Вбивство тварин було спрямоване на "зміцнення Росії та її народів".

На початку ролика глядачів попереджають, що неповнолітнім та слабкодухим людям відео дивитись не рекомендується. Картина і справді огидна – п'ять порубаних тварин на дровах, куди зносять різні ритуальні предмети, а потім запалюють вогнище.

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"Ми проводимо цей молебень від чистого серця, від душі. Зберігаючи та відновлюючи традиції, ми відновлюємо ті непохитні культурні цінності, які приведуть до відродження нашої великої держави", – сказав у відео заступник верховного шамана Артур Цибіков.

Він також зазначив, що його співвітчизники мають пригадати, що таки сім'я, патріотизм, суверенітет країни, усвідомити, де і як вони живуть. Проте як ці категорії пов'язані з вбивством тварин, заступник верховного шамана не пояснив.

У Росії провели обряд зі спаленням верблюдів: відео 18+