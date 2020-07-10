Це жорстока помста Путіна, – Яковина про затримання губернатора Хабаровської області
Губернатора Хабаровської області РФ Сергія Фургала підозрюють в організації кількох убивств. У цю версію мало хто вірить. Всі розуміють, що в реальності губернатор завинив зовсім інакше – під час "путінського обнулення" він не став дурити з результатами.
Хабаровський край був одним з небагатьох регіонів, де були показані реальні путінські результати. Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.
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За результатами, в цій області:
- явка була 40%,
- лише 30% від усіх виборців проголосували за конституцію.
"В якомусь сенсі цей губернатор крикнув, що "король-то голий". Тому помста короля була негайною і жорстокою. Фургала вже вивезли до Москви, де і будуть судити", – переповів Яковина.
За його словами, Володимир Путін зараз намагається з усіх сил придавити і придушити всіх тих, хто відкрито сумнівається в його перемозі і називає її фальшивкою.
"Тому у нього раптом всюди завелися вороги, шпигуни і навіть вбивці. Зараз він хоче залякати до смерті всіх своїх опонентів, щоб ніхто навіть не пискнув нічого. Все ж розуміють, що до в'язниці людина там може потрапити просто за те, що не дуже любить Путіна", – переконаний журналіст.
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