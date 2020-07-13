В России разъяренные рабочие устроили дебош в офисе компании "Ренессанс Хэви Индастрис". Мужчины объясняют свои агрессивные действия тем, что компания уже три месяца не выплачивала зарплату.

Несколько десятков строителей ворвались в офис компании "Ренессанс Хэви Индастрис" в Амурской области. Видео инцидента опубликовали в телеграмм-канале Baza.

Важно В России на предприятии произошла утечка более 40 тонн авиатоплива: впечатляющие фото

Рабочие решили применить физическую силу, ведь уже 3 месяца живут без зарплаты. На видео видно, как мужчины крушат мебель и бросают камни в здание. Добавим, что "Ренессанс Хэви Индастрис" является подрядчиком, который участвует в строительстве Амурского газоперерабатывающего завода.

Восстание смог погасить лишь ОМОН. Полиция разогнала рабочих и задержала самых буйных. В пресс-службе Амурского ГПЗ заявили, что сейчас проводится расследование происшествия.

Обратите внимание В России десятки тысяч протестующих скандировали за отставку Путина: видео

Строители ворвались в офис компании "Ренессанс Хэви Индастрис": смотрите видео