В России на предприятии произошла утечка более 40 тонн авиатоплива: впечатляющие фото
На предприятии "Норникеля", в российском Таймыре, произошла утечка более 40 тонн авиационного топлива. Причиной этому стала разгерметизация трубопровода.
Что известно об утечке авиатоплива в РФ
Авария произошла утром 12 июля. Об этом сообщили в пресс-служба предприятия.
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Трубопровод оставался разгерметизированным в течение 15 минут. Все это время авиатопливо выливалось в окружающую среду. Впоследствии на место прибыли аварийные службы
Сначала в пресс-службе компании заявили об утечке 20 тонн авиатоплива, но позже количество вещества увеличилось до 44,5 тонн.
Последствия для экологии
Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники, топливо попало в почву, однако загрязнения реки Большая Хета удалось избежать.
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В "Норильсктрансгазе" отметили, что угрозы для жизни и здоровья людей нет. Компания уже начала внутреннее расследование инцидента.
Предпринимаются все возможные меры для ускоренного сбора разлитого топлива,
– говорится в сообщении.
Заметим, что в начале июня в российском Норильске произошла утечка дизельного топлива. В результате по меньшей мере 20 тысяч тонн нефтепродуктов попали в почву и реку Амбарную. От чего вода здесь покраснела.
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В России на предприятии произошла утечка более 40 тонн авиатоплива / Фото ТАСС